「取り戻す」を追求した盗難車両追跡技術
5秒間隔の追跡や、GPS・Wi-Fi・携帯基地局測位を組み合わせた測位機能、自動通知やステルス機能も搭載。「盗まれたら終わり」にしないため、安全性と使いやすさを追求したシステムを開発しています。
マイベストプロ・インタビュー
盗まれても諦めずに取り戻すため、愛車の追跡システム「REGUIT」を展開
愛車奪還を支える盗難追跡システム開発のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 豊田博樹（とよたひろき）
- 職種
-
システム・ソフトウェア・アプリ開発
システム・ソフトウェア・アプリ開発
- 会社名
- テクラ株式会社
- 事業内容
- 自動車・自動二輪車向け盗難検知・追跡サービスREGUIT（リグート）の開発・販売
各種測位技術をベースとしたシステム開発
AndroidおよびiOSアプリ、PWA開発
その他各種ソフトウェア開発
- 住所
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〒003-0027
北海道札幌市白石区本通7丁目北1-33 CCSビル 2F
- 受付時間
- 問い合わせフォームより24時間受け付け
- ホームページ
- https://techrra.com/
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