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豊田博樹プロ

豊田博樹

システム・ソフトウェア・アプリ開発

豊田博樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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豊田博樹

システム・ソフトウェア・アプリ開発

テクラ株式会社

豊田博樹プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

「取り戻す」を追求した盗難車両追跡技術

5秒間隔の追跡や、GPS・Wi-Fi・携帯基地局測位を組み合わせた測位機能、自動通知やステルス機能も搭載。「盗まれたら終わり」にしないため、安全性と使いやすさを追求したシステムを開発しています。

マイベストプロ・インタビュー

盗まれても諦めずに取り戻すため、愛車の追跡システム「REGUIT」を展開

愛車奪還を支える盗難追跡システム開発のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

事業者情報

氏名
豊田博樹（とよたひろき）
職種
システム・ソフトウェア・アプリ開発
システム・ソフトウェア・アプリ開発
会社名
テクラ株式会社
事業内容
自動車・自動二輪車向け盗難検知・追跡サービスREGUIT（リグート）の開発・販売
各種測位技術をベースとしたシステム開発
AndroidおよびiOSアプリ、PWA開発
その他各種ソフトウェア開発
住所
〒003-0027
北海道札幌市白石区本通7丁目北1-33　CCSビル 2F
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受付時間
問い合わせフォームより24時間受け付け
ホームページ
https://techrra.com/

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