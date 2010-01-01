プロフィール

国際監査やファイナンス、M&A支援など、幅広い実績に基づく、戦略的な会計・税務を提案します。スタートアップやベンチャー、中小企業から大企業までの経営を数字で可視化。スピード感のある成長を後押しします。

会計・税務から経営戦略まで幅広く精通し、起業家、経営者を支援

経歴

慶應義塾大学経済学部にて経済学を学ぶ。2010年より大手監査法人の国際金融部にて、公認会計士として、米系投資銀行を中心とした金融機関に対する国際監査、国際会計基準（IFRS）の導入のアドバイザリー業務などに従事。その後、ブティック系戦略コンサルティングファームで、経営コンサルタントとして、成長戦略やマーケティング戦略の策定、M&Aの支援を実施。



現在は、株式会社田中国際会計事務所、田中将太郎公認会計士・税理士事務所の代表を務める。

