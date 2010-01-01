スタートアップ支援に強い会計・税務のプロ
田中将太郎公認会計士・税理士事務所
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プロフィール
公認会計士、税理士 ／ 田中将太郎プロの一番の強み
会計・税務から経営戦略まで幅広く精通し、起業家、経営者を支援
国際監査やファイナンス、M&A支援など、幅広い実績に基づく、戦略的な会計・税務を提案します。スタートアップやベンチャー、中小企業から大企業までの経営を数字で可視化。スピード感のある成長を後押しします。
経歴
慶應義塾大学経済学部にて経済学を学ぶ。2010年より大手監査法人の国際金融部にて、公認会計士として、米系投資銀行を中心とした金融機関に対する国際監査、国際会計基準（IFRS）の導入のアドバイザリー業務などに従事。その後、ブティック系戦略コンサルティングファームで、経営コンサルタントとして、成長戦略やマーケティング戦略の策定、M&Aの支援を実施。
現在は、株式会社田中国際会計事務所、田中将太郎公認会計士・税理士事務所の代表を務める。
実績
■主なプロジェクト実績
＜ファイナンス＞
・国内データ会社によるマレーシア決済会社の買収アドバイザリー
・国内運送会社のビジネス・会計・税務デューデリジェンス（企業評価）
＜経営戦略＞
・大手銀行のカードローン事業部門でマーケティング戦略の策定。事業成長率20%を実現。
・大手消費財メーカー 20年～30年後の新規事業に向けた数千億円規模の投資を実行。
＜会計・税務＞
・国内大手から独立した中堅飲料メーカーの上場支援
・税務顧問 スタートアップ～中堅企業 数百社
DATA
- 氏名
- 田中将太郎（たなかしょうたろう）
- 事務所名
- 田中将太郎公認会計士・税理士事務所
- 事業内容
-
■会計・税務支援
■創業サポート
■資金調達
■海外進出支援
■経営戦略策定
- 専門分野
-
＜税務顧問＞
法人税、所得税に関する税務顧問、記帳代行・給与計算・年末調整の代行、法定調書（国外資産調書等）の作成
＜税務・会計アドバイザリー＞
会計システムの導入、上場支援、資金調達支援（事業計画、資金繰り計画）、補助金・助成金の獲得支援
＜創業サポート＞
会社設立・開業サポート、各種届け出の作成・提出代行
＜海外進出支援＞
貿易業務の開始、海外拠点の設立、取引先発掘・交渉
＜経営戦略策定＞
M&A、組織再編、事業承継 ほか
- 特徴
- 北海道と東京都に拠点を持ち、企業規模、業界問わず、税務・会計を支援。札幌オフィスでは、主に中小企業への税務顧問支援とスタートアップ支援を、表参道オフィスでは、成長戦略・マーケティング、M&A、上場支援、会計・税務アドバイザリー業務を行っています。海外とのネットワークを生かし、グローバル展開のサポートにも注力。
- 職種
- 公認会計士、税理士、行政書士、経営コンサルタント
- 資格
-
公認会計士
税理士
- 住所
-
〒060-0004
北海道 札幌市中央区北4条西4-1-7 MMS札幌駅前ビル1F
- 営業時間
- 9:30～17:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://shotaro-tanaka.com/
- オフィス
-
■大通西オフィス
〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西13-4-102
■表参道オフィス
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前3-15-3
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担当田中将太郎（たなかしょうたろう）