高い技術力で難現場にも対応する杭打ち・杭抜き工事のプロ
有限会社ミキフジ
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プロフィール
杭打ち工事業 ／ 佐藤幹夫プロの一番の強み
北海道全域で杭打ち・杭抜き工事を実施
北海道全域でビルやマンションの建設・解体時に行う杭打ち・杭抜き工事を手掛けています。長年の経験と培ってきた技術力を生かし、周囲の地盤を崩さぬよう細心の注意を払って難しい現場にも向き合います。
DATA
- 氏名
- 佐藤幹夫（さとうみきお）
- 会社名
- 有限会社ミキフジ
- 事業内容
-
建設業一般貨物自動車運送事業
杭打ち抜き工事事業
建設業許可
一般住宅解体・収集運搬許可クレーン（揚重）事業
除雪事業
排雪事業
- 職種
- 杭打ち工事業
- 資格
-
移動式クレーン運転士免許
玉掛技能講習修了
車両系建設機器運転（基礎工事用）技能講習修了
車両系建設機器運転（整地・運搬・積込み用及び掘削用）技能講習修了
2級土木施工管理技士
1級建設機械施工技士
一般建設業許可（般-1）石 第22076号
- 住所
-
〒003-0831
北海道 札幌市白石区北郷1条8丁目10-9
- 電話
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011-874-0536
- 営業時間
- -
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担当佐藤幹夫（さとうみきお）