設計から施工まで自社で担い、柔軟に対応
店舗の電気工事に携わり30年。設計から施工まで自社で担当し、急な変更にも柔軟に対応。動線を踏まえたコンセント配置など、使い勝手に配慮した環境づくりを支援します。
マイベストプロ・インタビュー
ビジネスや暮らしを支える電気を滞りなく供給し、快適性や利便性を備えた空間を創出
30年の経験を基に店舗の使い勝手を支える電気工事のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
第二種電気工事士
事業者情報
- 氏名
- 田嶌正徳（たじままさのり）
- 職種
-
電気工事業
電気工事業
- 会社名
- 株式会社ライトアップ
- 事業内容
- 電力引込設備工事・受変電設備工事・照明プラン、電気図面の作成・幹線設備工事
動力設備工事・電灯コンセント設備工事・照明器具設備工事・電話設備工事
放送設備工事・テレビ共同聴視設備工事・インターホン設備工事・電気自動車急速充電器工事・ロードヒーティング工事・自動火災報知設備工事・避雷針設備工事・インターネット設備工事
- 住所
-
〒003-0012
北海道札幌市白石区中央二条6丁目2-8
- 受付時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://light-up-denki.com/
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