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田嶌正徳プロ

田嶌正徳

電気工事業

田嶌正徳プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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田嶌正徳

電気工事業

株式会社ライトアップ

田嶌正徳プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

設計から施工まで自社で担い、柔軟に対応

店舗の電気工事に携わり30年。設計から施工まで自社で担当し、急な変更にも柔軟に対応。動線を踏まえたコンセント配置など、使い勝手に配慮した環境づくりを支援します。

マイベストプロ・インタビュー

ビジネスや暮らしを支える電気を滞りなく供給し、快適性や利便性を備えた空間を創出

30年の経験を基に店舗の使い勝手を支える電気工事のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

第二種電気工事士

事業者情報

氏名
田嶌正徳（たじままさのり）
職種
電気工事業
電気工事業
会社名
株式会社ライトアップ
事業内容
電力引込設備工事・受変電設備工事・照明プラン、電気図面の作成・幹線設備工事
動力設備工事・電灯コンセント設備工事・照明器具設備工事・電話設備工事
放送設備工事・テレビ共同聴視設備工事・インターホン設備工事・電気自動車急速充電器工事・ロードヒーティング工事・自動火災報知設備工事・避雷針設備工事・インターネット設備工事
住所
〒003-0012
北海道札幌市白石区中央二条6丁目2-8
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受付時間
9:00～17:00
ホームページ
https://light-up-denki.com/

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30年の経験を基に店舗の使い勝手を支える電気工事のプロ

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