3Dパースで理想をその場で可視化。住宅診断で的確な改修を実現
30年以上の現場経験を持つ一級建築士が、打ち合わせ時に3Dパースを作成。完成形を分かりやすく示し、住宅診断に基づく的確な改修提案で住まいの長寿命化を図ります。
「家族がいつまでも笑顔で過ごせるように」健やかで寿命が長い家づくりをサポート
3Dパースで理想を形にする住宅診断・リフォーム設計のプロ
資格
一級建築士
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
既存住宅状況調査技術者
事業者情報
- 氏名
- 狩谷茂（かりやしげる）
- 職種
-
一級建築士・建設業
一級建築士・建設業
- 会社名
- 株式会社ケーズワーク
- 事業内容
- 戸建て住宅新築・増改築・リフォーム・リノベーション・土木工事
建築設計及び工事監理
- 住所
-
〒090-0834
北海道北見市とん田西町241番地18（本店）
北海道北見市中央三輪8丁目1-11（本社）
- 営業時間
- 8:30～18:00
- 定休日
- 日曜日
- ホームページ
- https://www.ks-work.org/
