狩谷茂プロ

狩谷茂

一級建築士・建設業

狩谷茂プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

狩谷茂プロ
狩谷茂

一級建築士・建設業

株式会社ケーズワーク

狩谷茂プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

3Dパースで理想をその場で可視化。住宅診断で的確な改修を実現

30年以上の現場経験を持つ一級建築士が、打ち合わせ時に3Dパースを作成。完成形を分かりやすく示し、住宅診断に基づく的確な改修提案で住まいの長寿命化を図ります。

「家族がいつまでも笑顔で過ごせるように」健やかで寿命が長い家づくりをサポート

3Dパースで理想を形にする住宅診断・リフォーム設計のプロ

資格

一級建築士
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
既存住宅状況調査技術者

事業者情報

氏名
狩谷茂（かりやしげる）
職種
一級建築士・建設業
会社名
株式会社ケーズワーク
事業内容
戸建て住宅新築・増改築・リフォーム・リノベーション・土木工事
建築設計及び工事監理
住所
〒090-0834
北海道北見市とん田西町241番地18（本店）
北海道北見市中央三輪8丁目1-11（本社）
営業時間
8:30～18:00
定休日
日曜日
ホームページ
https://www.ks-work.org/

