外部の情報システム担当として伴走し体制構築を支援
中小企業の情報システム業務を遠隔で担い、社内担当者の採用・教育まで支援。自走できる体制づくりを目指します。日常的なIT対応からセキュリティ対策、システムの選定・導入まで一貫してサポート。
マイベストプロ・インタビュー
情報システム担当を外部で担い、自走できる体制づくりをサポート
中小企業の情報システム・情報セキュリティを支えるプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
情報処理安全確保支援士
事業者情報
- 氏名
- 熊谷克則（くまがいかつのり）
- 職種
-
情報システム・情報セキュリティコンサルタント
情報システム・情報セキュリティコンサルタント
- 会社名
- オフィスくまさん
- 事業内容
- 情報システム・情報セキュリティに関するコンサルティング
・情報システム担当者受託：IT関連の困りごと対応、情報セキュリティ対策、業務システム選定・導入支援、社員教育 など
・WEB制作会社向けセキュリティ支援：顧客のホームページ制作時、納品後のセキュリティチェック、施策のアドバイス など
- 住所
-
〒060-0009
北海道札幌市中央区
- 営業時間
- 12:00～20:00
- 定休日
- 水土日・祝日
- ホームページ
- https://kumasanda.jp/
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