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熊谷克則プロ

熊谷克則

情報システム・情報セキュリティコンサルタント

熊谷克則プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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熊谷克則プロ
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熊谷克則

情報システム・情報セキュリティコンサルタント

オフィスくまさん

熊谷克則プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

外部の情報システム担当として伴走し体制構築を支援

中小企業の情報システム業務を遠隔で担い、社内担当者の採用・教育まで支援。自走できる体制づくりを目指します。日常的なIT対応からセキュリティ対策、システムの選定・導入まで一貫してサポート。

マイベストプロ・インタビュー

情報システム担当を外部で担い、自走できる体制づくりをサポート

中小企業の情報システム・情報セキュリティを支えるプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

情報処理安全確保支援士

事業者情報

氏名
熊谷克則（くまがいかつのり）
職種
情報システム・情報セキュリティコンサルタント
情報システム・情報セキュリティコンサルタント
会社名
オフィスくまさん
事業内容
情報システム・情報セキュリティに関するコンサルティング
・情報システム担当者受託：IT関連の困りごと対応、情報セキュリティ対策、業務システム選定・導入支援、社員教育　など
・WEB制作会社向けセキュリティ支援：顧客のホームページ制作時、納品後のセキュリティチェック、施策のアドバイス　など
住所
〒060-0009
北海道札幌市中央区
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営業時間
12:00～20:00
定休日
水土日・祝日
ホームページ
https://kumasanda.jp/

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