女性の雇用創出と起業支援を実践的に推進
保育施設や飲食店の運営、起業イベント、町政参画を通じて女性の活躍を多方面から支援。講演では保育や教育、女性活躍、地方創生などをテーマに、実体験を交え、分かりやすく伝えます。
マイベストプロ・インタビュー
女性がどんなライフステージでも自分らしく、笑顔で輝けるように活躍の場を創出
一歩を踏み出したい女性を多方面から支援するプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
保育士
防災士
社会教育主事講習修了（社会教育士）
事業者情報
- 氏名
- 上野美幸（うえのみゆき）
- 職種
-
保育・教育・イベントコンサルタント
保育・教育・イベントコンサルタント
- 会社名
- 株式会社イーク
- 事業内容
- こども家庭庁所管 企業主導型保育事業所「ぷちとまとほいくえん」「ぷちとまとほいくえんスマイル」、「柳町学童保育所」「緑陽台学童保育所」、「Italian kitchen VANSAN帯広店」「キッズカフェこっこ」運営
保育所運営コンサルティング
各種イベントの企画・制作・運営
地域で働く保護者の応援マガジン「イークマガジン」の企画・制作・発行
- 住所
-
〒080-0052
北海道帯広市新町東12丁目17
- 営業時間
- 9:00-17:00
- ホームページ
- https://iik.co.jp/
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