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上野美幸プロ

上野美幸

保育・教育・イベントコンサルタント

上野美幸プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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上野美幸

保育・教育・イベントコンサルタント

株式会社イーク

上野美幸プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

女性の雇用創出と起業支援を実践的に推進

保育施設や飲食店の運営、起業イベント、町政参画を通じて女性の活躍を多方面から支援。講演では保育や教育、女性活躍、地方創生などをテーマに、実体験を交え、分かりやすく伝えます。

マイベストプロ・インタビュー

女性がどんなライフステージでも自分らしく、笑顔で輝けるように活躍の場を創出

一歩を踏み出したい女性を多方面から支援するプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

保育士
防災士
社会教育主事講習修了（社会教育士）

事業者情報

氏名
上野美幸（うえのみゆき）
職種
保育・教育・イベントコンサルタント
保育・教育・イベントコンサルタント
会社名
株式会社イーク
事業内容
こども家庭庁所管　企業主導型保育事業所「ぷちとまとほいくえん」「ぷちとまとほいくえんスマイル」、「柳町学童保育所」「緑陽台学童保育所」、「Italian kitchen VANSAN帯広店」「キッズカフェこっこ」運営
保育所運営コンサルティング
各種イベントの企画・制作・運営
地域で働く保護者の応援マガジン「イークマガジン」の企画・制作・発行
住所
〒080-0052
北海道帯広市新町東12丁目17
地図を見る
営業時間
9:00-17:00
ホームページ
https://iik.co.jp/

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