自己理解を深めながら心と環境を整え、一歩踏み出すサポート
数秘や対話を通じて、自分を知り、自分自身を客観的に見つめ直す機会を提供。整理収納にも対応し心と暮らしの両面から自分らしく過ごせる環境を作り、本当にやりたいことを行動していくサポートをしています。
マイベストプロ・インタビュー
数字をヒントに自分を知り、「人生のトリセツ」を見つける
数秘や整理収納で心と暮らしを整え、自分らしさを見つけるプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
整理収納アドバイザー1級
事業者情報
- 氏名
- 柏野みゆき（かしわのみゆき）
- 職種
-
数秘鑑定・整理収納
数秘鑑定・整理収納
- 会社名
- 有限会社 Growterrace
- 事業内容
- ・数秘講座・企業向け数秘セミナー
・キネシオロジーセッション（内面整理、お悩み相談、コンサルティングなど）
・片付け訪問サービス、生前整理
・チラシ・名刺などのデザイン
- 住所
- 北海道札幌市北区
- 営業時間
- 10:00～21:00
- ホームページ
- https://grow-terrace.com/
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