業界歴40年を超える通信機器設置のプロ
グローバルシステム有限会社
プロフィール
電気通信工事業 ／ 吉田浩之プロの一番の強み
40年間にわたり一貫して通信関連機器の設置に携わる
顧客との信頼関係を何よりも大切に、通信関連機器の設置に40年以上携わる。ネットワーク設備、LAN工事をはじめ、業務に必要なパソコン環境の整備など、顧客ニーズに合った環境を提供します。
DATA
- 氏名
- 吉田浩之（よしだひろゆき）
- 会社名
- グローバルシステム有限会社
- 事業内容
-
オフィス電話設備・ひかり電話設備工事
監視カメラ・音響設備設置工事
情報セキュリティー設備設置工事
ネットワーク設備・LAN工事
構内電気工事・パソコン設備他周辺機器設置工事
- 職種
- 電気通信工事業・電気工事業
- 資格
-
1級電気工事施工管理技士
一般建設業許可 電気工事、電気通信工事業
第二種電気工事士
無線従事者免許 特殊無線技士（国内無線電信）
工事担任者資格者 アナログ第1種
工事担任者資格者 DD第2種
古物商 事務機器商
- 住所
-
〒007-0812
北海道 札幌市東区東苗穂12-1-8-13
- 電話
-
011-792-4434
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 特になし
- ホームページ
- https://www.global-sys.info/
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担当吉田浩之（よしだひろゆき）