プロフィール

経歴

大学は法学部法律学科を卒業。平成8年、司法書士試験に合格。平成9年5月、古田光生司法書士事務所を開業。平成22年、土地家屋調査士試験に合格。平成23年、土地家屋調査士登録を機に、事務所名を古田光生司法書士土地家屋調査士事務所に改名。現在に至る。

