複雑な案件も解決に導く相続のプロ
古田光生司法書士土地家屋調査士事務所
プロフィール
司法書士／土地家屋調査士 ／ 古田光生プロの一番の強み
相続登記、相続預金解約、遺言作成など相続案件に強み
相続登記、相続預金解約、遺言作成など相続案件に強みを発揮している。また、司法書士と土地家屋調査士の二つの資格を持っていることから、相続時に建物が未登記の場合も迅速に対応が可能。
経歴
大学は法学部法律学科を卒業。平成8年、司法書士試験に合格。平成9年5月、古田光生司法書士事務所を開業。平成22年、土地家屋調査士試験に合格。平成23年、土地家屋調査士登録を機に、事務所名を古田光生司法書士土地家屋調査士事務所に改名。現在に至る。
実績
平成9年に古田光生司法書士事務所を開業以来、23年の実績がある（令和2年11月現在）。
DATA
- 氏名
- 古田光生（ふるたみつお）
- 事務所名
- 古田光生司法書士土地家屋調査士事務所
- 事業内容
-
＜不動産登記＞
■ 相続登記、贈与登記
■ 抵当権の設定、抹消登記
■ 所有権の移転、保存登記
■ 建物表題、増築などの変更、滅失登記
■ 土地地目変更登記
＜商業登記＞
■ 設立登記
■ 役員、商号など変更登記
＜その他＞
■ 相続預金解約
■ 相続放棄
■ 遺言作成
- 特徴
- 司法書士、土地家屋調査士の二つの資格を所有している
- 職種
-
司法書士
土地家屋調査士
- 資格
-
司法書士
土地家屋調査士
- 住所
-
〒065-0030
北海道 札幌市東区北三十条東十六丁目3番26号
- 電話
-
011-785-8282
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日 ※土日の対応は相談に応じます。
- ホームページ
- http://www.furuta-office.jp/
- 【新型コロナウイルス感染症への対策】
- ご依頼人さまとの面談は、マスク着用、アクリル板の設置など、感染症対策を行った上で、実施しております。
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古田光生司法書士土地家屋調査士事務所
担当古田光生（ふるたみつお）