水質分析の実績と技術を生かしアスベストの調査に取り組むプロ
株式会社福田水文センター
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プロフィール
調査・分析 ／ 福田浩一プロの一番の強み
大防法・安衛法（石綿則）に基づくアスベスト事前調査が可能
戦後の公害に端を発した計量証明事業に基づく水質調査において長年の実績がある。高い精度の分析技術を強みに、大気汚染防止法・労働安全衛生法（石綿則）が求める厳格化されたアスベスト事前調査に対応する。
DATA
- 氏名
- 福田浩一（ふくだこういち）
- 会社名
- 株式会社福田水文センター
- 事業内容
-
解体・改修工事におけるアスベスト事前調査
河川、貯水池、湖沼における水質調査
- 特徴
- アスベスト事前調査に必要な「建築物石綿含有建材調査者」「石綿分析技術評価事業認定分析技術者」「石綿作業主任者」資格保有者も多数在籍
- 職種
- 調査・分析
- 資格
-
測量士
技術士
河川、砂防及び海岸・海洋部門
建設環境部門
- 住所
-
〒001-0024
北海道 札幌市北区北24条西15丁目2-5
- 電話
-
011-736-2371
- 営業時間
- 8:30～17:30
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日・年末年始
- ホームページ
- http://www.f-suimon.co.jp/
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株式会社福田水文センター
担当福田浩一（ふくだこういち）