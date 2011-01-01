現場の納得感を大切にする宿泊業・飲食業の経営改善
宿泊業と飲食業に特化した経営コンサルタント。調理師から飲食店経営、ホテル経営幹部まで幅広く経験し、現場目線の経営改善を支援。異業種からのホテル業参入や飲食店の多店舗展開にも対応します。
マイベストプロ・インタビュー
宿泊業と飲食業を専門に、現場経験を生かした経営支援
宿泊業と飲食業に特化し現場目線で伴走する経営支援のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
経歴
学業終了後、調理師の世界に飛び込み、フレンチやイタリアンの調理技術を取得する。
若干25 歳にして独立し、レストランを開業。30 代になって事業をたたんだのち、中米メキシコに渡る。
そこから約15 年間、中米・アメリカ・シンガポール・ドバイ・中国などでホテルの実務経験を積んでいく。
実務経験を積んだホテルグループは、IHG、Marriott、Starwood、Oakwood、Wyndham などである。
2011 年には外資系ホテルのF&B ディレクターとして従事。
2013 年には独立系5 つ星ホテルにて副総支配人としてホテル全体の運営を統括。
2014 年に帰国後、外資系カフェレストランチェーンのマネージング・ディレクターとして事業統括に携わる。
その後宿泊業専門のコンサルティング会社にてディレクターとして温泉旅館の事業改善ならびに企業再生を担う。
2017 年より北海道ニセコの高級ホテルコンドミニアムの総支配人として施設全体の運営統括を担う。
2019 年11 月にコンサルティング会社「株式会社フィス・コーポレーション」を立ち上げ、
代表取締役に就任し、現在に至る。
実績
①青森県・埼玉県・鳥取県・山形県などの政府系中小企業再生機関の企業再生案件に専門家として参画。事業DD・事業計画策定。
②東北地方の温泉施設の事業DD・事業計画策定
③山陰地方の婚礼施設運営会社の新規事業（オーベルジュ運営）の開業準備支援
④北海道ニセコ町 外資系ホテルの開業支援
⑤北海道倶知安町 ホテルコンドの管理組合業務支援
⑥北海道倶知安町 ホテルコンドの運営受託契約策定支援
⑦北海道倶知安町 外資系開発会社他 経理・税務業務支援
⑧北海道富良野町 温泉旅館開業支援
⑨不動産投資会社 ホテル投資案件の顧問
⑩その他国内外のホテルや飲食店の開業支援多数
事業者情報
- 氏名
- 下地領一（しもじりょういち）
- 職種
-
経営コンサルタント
経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社フィス・コーポレーション
- 事業内容
- ホテルや旅館などの宿泊事業・飲食事業専門の経営コンサルティング
- 専門分野
- 以下の業務の改善及び支援を行います。
(経営分析・事業計画作成)： 事業DD作成、事業計画作成
(フードコスト管理): レシピ作成管理、食材管理、調理業務改善、仕入見直し、仕入業者選択および価格交渉
(人事業務・管理): トレーニングプラン作成、採用教育実務、組織再編業務、人事予算作成管理、労務業務管理、JD作成
(品質管理): 調理業務管理改善、食材開発、メニュー開発、規範規則順守徹底化、仕入業者との交渉
(財務・予算管理運営): PL作成管理、費用諸経費管理改善、事業予算作成管理、会計業務管理指導、決算書作成指導
(トレーニング・プランニング)
(新規店舗のプランニング): 新規店舗予算作成管理、設計施工管理、開業に係わる購買業務、法規実務管理、人材採用教育
(サービススタンダードの構築): マニュアル作成、チェックリスト作成実行、トレーニングの実行、問題提議及び改善
(SOPおよびP&Pの構築および実施の管理)
(セールス・マーケティング): 売上改善、WEBマーケティングなど
(プロモーションの企画実施)
など
- 住所
-
〒061-2285
北海道札幌市南区藤野五条4丁目8-35
- 営業時間
- 平日9:00～17:00
- 定休日
- 土日・祝日・年末年始
- ホームページ
- http://fiss-corporation.com/
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