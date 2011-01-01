以下の業務の改善及び支援を行います。



(経営分析・事業計画作成)： 事業DD作成、事業計画作成

(フードコスト管理): レシピ作成管理、食材管理、調理業務改善、仕入見直し、仕入業者選択および価格交渉

(人事業務・管理): トレーニングプラン作成、採用教育実務、組織再編業務、人事予算作成管理、労務業務管理、JD作成

(品質管理): 調理業務管理改善、食材開発、メニュー開発、規範規則順守徹底化、仕入業者との交渉

(財務・予算管理運営): PL作成管理、費用諸経費管理改善、事業予算作成管理、会計業務管理指導、決算書作成指導

(トレーニング・プランニング)

(新規店舗のプランニング): 新規店舗予算作成管理、設計施工管理、開業に係わる購買業務、法規実務管理、人材採用教育

(サービススタンダードの構築): マニュアル作成、チェックリスト作成実行、トレーニングの実行、問題提議及び改善

(SOPおよびP&Pの構築および実施の管理)

(セールス・マーケティング): 売上改善、WEBマーケティングなど

(プロモーションの企画実施)

など