「あと少し」に寄り添い、暮らしを支える柔軟な対応力
草刈りや掃除、家具移動など、生活の中で生じる困りごとに対応。単なる作業代行ではなく、背景を聞き取り、状況に応じた方法を提案。家じまいでは法令順守を徹底し、安心して任せられる体制を整えています。
マイベストプロ・インタビュー
「あと少しの手助けを」をモットーに、さまざまな困りごとに応える便利屋をはじめとした事業を展開
さまざまな困りごとに向き合い状況に応じた解決策を提案するプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
遺品整理士
古物商許可
事業者情報
- 氏名
- 長友秀太（ながともしゅうた）
- 職種
-
便利屋業
便利屋業
- 会社名
- 合同会社ASHライフサポート
- 事業内容
- 便利屋/代行事業
生前整理・遺品整理・家じまいなど、法令順守を前提とした不用品整理支援事業
軽貨物運送業
スポーツ支援事業
Re:use事業
トラベル事業
- 住所
-
〒060-0062
北海道札幌市中央区南二条西5丁目31-1 RMBld.701
- 営業時間
- 24時間365日、柔軟に対応しております。お気軽に相談ください。
- ホームページ
- https://www.ash-grp.com/
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