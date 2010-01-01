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七字卓馬

群馬でロゴ制作からイベントまで相談できるデザインのプロ

七字卓馬（しちじたくま） ／ グラフィックデザイナー

プロフィール

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グラフィックデザイナー ／ 七字卓馬プロの一番の強み

グラフィックからイベントまで“伝わる”をテーマにクリエイト

効果的に伝わる印刷物等のグラフィックデザインに加え、WEBサイト、映像・動画制作、展覧会・イベント等の制作・マネジメントまで。クライアントに必要なものを的確に掴み、ニーズに合わせてディレクション。

経歴

2022年11月より群馬県高崎市在住。
バタフライ・ストローク・株式會社など広告デザイン会社を経て2010年よりフリーランス
2013年よりデザイン事務ハンコECサイト「ジムハン」運営
2023年より昭和学院短期大学 非常勤講師

DATA

氏名
七字卓馬（しちじたくま）
事業内容
●オリジナルのロゴデザイン制作
●ホームページ・名刺・チラシ・ポスター・冊子・ノベルティ等のグラフィックデザイン
職種
グラフィックデザイナー
住所
〒370-0043
群馬県 高崎市
受付時間
メール24時間受付
定休日
なし
ホームページ
https://www.shichiji.jp
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