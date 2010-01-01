群馬でロゴ制作からイベントまで相談できるデザインのプロ
プロフィール
グラフィックデザイナー ／ 七字卓馬プロの一番の強み
グラフィックからイベントまで“伝わる”をテーマにクリエイト
効果的に伝わる印刷物等のグラフィックデザインに加え、WEBサイト、映像・動画制作、展覧会・イベント等の制作・マネジメントまで。クライアントに必要なものを的確に掴み、ニーズに合わせてディレクション。
経歴
2022年11月より群馬県高崎市在住。
バタフライ・ストローク・株式會社など広告デザイン会社を経て2010年よりフリーランス
2013年よりデザイン事務ハンコECサイト「ジムハン」運営
2023年より昭和学院短期大学 非常勤講師
DATA
- 氏名
- 七字卓馬（しちじたくま）
- 事業内容
-
●オリジナルのロゴデザイン制作
●ホームページ・名刺・チラシ・ポスター・冊子・ノベルティ等のグラフィックデザイン
- 職種
- グラフィックデザイナー
- 住所
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〒370-0043
群馬県 高崎市
- 受付時間
- メール24時間受付
- 定休日
- なし
- ホームページ
- https://www.shichiji.jp