地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

本淳樹プロ

本淳樹

動画制作

本淳樹プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
上毛新聞社
本淳樹プロ
専門家

Mybestpro Members

本淳樹

動画制作

合同会社JAMS

本淳樹プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

現場のリアルを伝える映像力と、戦略的なメディア運用で採用支援

プロカメラマンが現場職の1日密着ドキュメンタリー動画を制作。リアルな現場を誠実に伝え、企業と求職者のミスマッチを回避。独自のYouTubeやSNS各種、求人サイトを連携させ、効果的に視聴を加速。

マイベストプロ・インタビュー

「ありのままの現場」を誠実に伝えるドキュメンタリー動画で、ミスマッチの少ない採用を支援

現場密着ドキュメンタリー制作で、現場職の採用を支援するプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

資格

二等無人航空機操縦士

事業者情報

氏名
本淳樹（もとじゅんき）
職種
動画制作
動画制作
会社名
合同会社JAMS
事業内容
採用支援動画制作（YouTube）
TikTok・Instagramアカウント運用
採用支援コンサルティング（準備中）
住所
〒371-0821
群馬県前橋市上新田町1023−10
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.jams.gunma.jp/

プロのインタビューを読む

現場密着ドキュメンタリー制作で、現場職の採用を支援するプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ群馬
  3. 群馬のビジネス
  4. 群馬の制作・クリエイティブ
  5. 本淳樹

本淳樹プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼