現場のリアルを伝える映像力と、戦略的なメディア運用で採用支援
プロカメラマンが現場職の1日密着ドキュメンタリー動画を制作。リアルな現場を誠実に伝え、企業と求職者のミスマッチを回避。独自のYouTubeやSNS各種、求人サイトを連携させ、効果的に視聴を加速。
「ありのままの現場」を誠実に伝えるドキュメンタリー動画で、ミスマッチの少ない採用を支援
現場密着ドキュメンタリー制作で、現場職の採用を支援するプロ
資格
二等無人航空機操縦士
事業者情報
- 氏名
- 本淳樹（もとじゅんき）
- 職種
-
動画制作
動画制作
- 会社名
- 合同会社JAMS
- 事業内容
- 採用支援動画制作（YouTube）
TikTok・Instagramアカウント運用
採用支援コンサルティング（準備中）
- 住所
-
〒371-0821
群馬県前橋市上新田町1023−10
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.jams.gunma.jp/
