管理職から働くママまで心・感情のメンテナンスを行うプロ
渡辺佳奈子（わたなべかなこ） ／ アンガーマネジメントコンサルタント
blanc+（ブランプリュス）
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プロフィール
アンガーマネジメントコンサルタント ／ 渡辺佳奈子プロの一番の強み
アンガーマネジメントと聴く力で風通しの良い職場づくり
アンガーマネジメントや産業カウンセラーの知見・経験に加え、カラーセラピーなど親しみやすいメンタルケアも活用し、心豊かな職場づくりをサポート。企業や医療・介護施設、行政・教育機関等、依頼は多数。
経歴
デザイン専門学校卒業後、広告・WEBデザイナーを経て、営業事務などに従事。
フラワーアレンジメントやカウンセリングについて学ぶ。
2011年～2013年 武蔵野大学通信教育部人間科学部で心理学を履修。
緩和ケア病棟や精神科デイケア施設で傾聴ボランティアの活動も。
2013年 「blanc+（ブランプリュス）」開業
カラーセラピー、色育、アンガーマネジメント、産業カウンセラーの資格を取得。
実績
研修・講座受講者4000人以上（2021年8月時点）
〈講座テーマ〉
アンガーマネジメント、パワーハラスメント、叱り方、コミュニケーション、色彩心理、色育など
〈主な講座実績〉
■企業・団体向け
・金融関連企業 管理職研修
・社会福祉法人慈恵会 職員研修・新人研修
・社会福祉法人恵和会 職員研修
・医療法人仁誠会 大湫病院 職員研修
ほか多数
■行政関連
美濃加茂市、可児市、各務原市、関市、瑞浪市、小牧市
女性活躍支援セミナー、職員研修、講演会など
■学校・園
・各務原市立緑苑小学校 教員研修
・可児市 私立かわい幼稚園家庭教育学級
・大垣市PTA連合会母親代表者会
ほか、県内各所の学校園で多数実績あり
DATA
- 氏名
- 渡辺佳奈子（わたなべかなこ）
- 屋号
- blanc+（ブランプリュス）
- 事業内容
-
■研修・セミナー講師（アンガーマネジメント、カラーセラピー、色育）
■メンタルヘルスに関するカウンセリング、コンサルティング
■各種レッスンの企画・実施（フラワーアレンジメント、ポーセラーツ）
- 取扱分野
-
●アンガーマネジメントやコミュニケーションに関する企業研修
●アンガーマネジメント、カラーセラピー、色育などを用いた女性活躍支援や子育て支援プログラムの提供
- 特徴
- アンガーマネジメントやコミュニケーションをテーマにした、企業・団体向け研修やセミナーを実施。介護・医療、教育など業界に応じたアレンジもできます。産業カウンセラーとして、個別カウンセリングにも対応。オンラインでのセミナー開催も可。
- 職種
- アンガーマネジメントコンサルタント、産業カウンセラー
- 資格
-
・アンガーマネジメントコンサルタント
・産業カウンセラー
・日本心理学会 認定心理士
・メンタルケア協会 メンタルケアスペシャリスト
・ヒューマンギルド ELM勇気づけリーダー
・日本色育推進会 色育インストラクター
・TCマスタートレーナー
・色彩コーディネーター 3級
・ホームヘルパー
- 住所
-
〒505-0022
岐阜県 美濃加茂市川合町
※予約時に詳細をお伝えいたします
- 電話
-
090-2269-7423
不在時は折り返しますので、メッセージを残してください
- 営業時間
-
10：00～16：00
※研修・講座は夜間の対応も可能です
- 定休日
- 日曜日・月曜日・水曜日 ※セミナー・研修の開催日は相談に応じます
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