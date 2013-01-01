プロフィール

実績

研修・講座受講者4000人以上（2021年8月時点）



〈講座テーマ〉

アンガーマネジメント、パワーハラスメント、叱り方、コミュニケーション、色彩心理、色育など



〈主な講座実績〉

■企業・団体向け

・金融関連企業 管理職研修

・社会福祉法人慈恵会 職員研修・新人研修

・社会福祉法人恵和会 職員研修

・医療法人仁誠会 大湫病院 職員研修

ほか多数



■行政関連

美濃加茂市、可児市、各務原市、関市、瑞浪市、小牧市

女性活躍支援セミナー、職員研修、講演会など



■学校・園

・各務原市立緑苑小学校 教員研修

・可児市 私立かわい幼稚園家庭教育学級

・大垣市PTA連合会母親代表者会

ほか、県内各所の学校園で多数実績あり

