老後と相続の問題解決コンサルティングのプロ
株式会社ハセプロ
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- 024-553-8988
プロフィール
コンサルタント ／ 長谷川健プロの一番の強み
「感動と共感」を大切にワンストップで老後の問題解決を行う
シニアの想談窓口®を運営。遺言と生前契約と生命保険を活用し問題解決を行う。また、親の家の片づけ・空き家問題など、プロ集団を結成し、感動と共感をテーマにコンサルティングを行う。相談実績は6500件超。
DATA
- 氏名
- 長谷川健（はせがわたけし）
- 会社名
- 株式会社ハセプロ
- 事業内容
- 遺言書作成、セカンドライフ専門のFP業務、終活・相続手続きサポート、生命保険・損害保険代理業、シニア生活向けリフォーム、研修・コンサルティング
- 職種
- コンサルタント業
- 資格
-
一般社団法人家族信託普及協会 家族信託コーディネーター
一般社団法人終活カウンセラー協会 終活カウンセラー2級
米国NLP協会認定マスタープラクティショナー
- 住所
-
〒960-0102
福島県 福島市鎌田字新町7
- 電話
-
024-553-8988
- 営業時間
- 平日9:00〜17:00（水曜のみ〜15:00）
- 定休日
- 土・日曜、祝日 ※休業日にご相談をご希望の方は事前にご連絡ください
- ホームページ
- https://hasepro.net/
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担当長谷川健（はせがわたけし）