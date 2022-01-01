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大山雄太郎

自宅で暮らしたいという願いを支える訪問看護のプロ

大山雄太郎（おおやまゆうたろう） ／ 訪問看護ステーション運営

合同会社U-care

お電話での
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092-873-2022

プロフィール

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訪問看護ステーション運営 ／ 大山雄太郎プロの一番の強み

訪問看護で利用者とご家族に安心を届けます

病気や障害で療養が必要な方を訪問看護で支えます。人生の主役は「あなた自身」という考えを大切にしながら、体調管理や服薬管理、リハビリ、清潔援助、対話ケアなどで、自宅で安心して過ごせるお手伝いをします。

DATA

氏名
大山雄太郎（おおやまゆうたろう）
会社名
合同会社U-care
事業内容
訪問看護ステーション運営
職種
訪問看護ステーション運営
住所
〒814-0033
福岡県 福岡市早良区有田3-7-7 大森店舗2階
電話
092-873-2022
営業時間
平日9：00～18：00（土日祝日はご相談ください）
定休日
土日祝日
ホームページ
https://www.u-care-station.com/
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