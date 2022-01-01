自宅で暮らしたいという願いを支える訪問看護のプロ
大山雄太郎（おおやまゆうたろう） ／ 訪問看護ステーション運営
合同会社U-care
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- 092-873-2022
プロフィール
訪問看護ステーション運営 ／ 大山雄太郎プロの一番の強み
訪問看護で利用者とご家族に安心を届けます
病気や障害で療養が必要な方を訪問看護で支えます。人生の主役は「あなた自身」という考えを大切にしながら、体調管理や服薬管理、リハビリ、清潔援助、対話ケアなどで、自宅で安心して過ごせるお手伝いをします。
DATA
- 氏名
- 大山雄太郎（おおやまゆうたろう）
- 会社名
- 合同会社U-care
- 事業内容
- 訪問看護ステーション運営
- 職種
- 訪問看護ステーション運営
- 住所
-
〒814-0033
福岡県 福岡市早良区有田3-7-7 大森店舗2階
- 電話
-
092-873-2022
- 営業時間
- 平日9：00～18：00（土日祝日はご相談ください）
- 定休日
- 土日祝日
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合同会社U-care
担当大山雄太郎（おおやまゆうたろう）