伝統と革新のオリジナル商品で親心に寄り添う節句人形販売のプロ
人形の松屋
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- 092-922-1876
プロフィール
節句人形アドバイザー ／ 大松忍プロの一番の強み
伝統を守りつつ時代に合ったものづくりで日本の心を次世代へ
日本の伝統文化や技術を受け継ぎ、次世代に残していくために、新たなライフスタイルに合わせた節句人形の開発を心掛けています。博多織をはじめ伝統工芸を取り入れ、こだわりの商品を提供することが使命です。
経歴
福岡県出身。2000年、株式会社松屋に入社。
創業者の父から事業を承継し、30代で代表取締役に。
積極的にオリジナル商品開発を手掛ける。
2007年大分市に大分店オープン
2013年福岡市西区に福岡西店オープン
2018年博多織を使用した縁起物シリーズ「弥三右衛門（やざえもん）」を発表
DATA
- 氏名
- 大松忍（おおまつしのぶ）
- 店名
- 人形の松屋
- 事業内容
-
・節句人形・小物（羽子板・破魔弓・雛人形・五月人形・鯉のぼり・武者絵のぼり等）販売・設置サービス、
・博多織縁起物販売
・お盆用品（盆提灯・盆祭壇・初盆用返礼品等）販売・レンタル
・お宮参り着のレンタル
・人形供養代行サービス（福岡県・佐賀県）
・神社のぼり等設置サービス
- 職種
- 節句人形アドバイザー
- 資格
- 一般社団法人日本人形協会 節句人形アドバイザー
- 住所
-
〒818-0137
福岡県 太宰府市青葉台3-26-7
- 電話
-
092-922-1876
- 営業時間
-
平日 10:30～18:00
土日祝 10:00～18:00
- 定休日
- 年末年始・お盆（8月13日～15日）
- ホームページ
- https://e-matsuya.co.jp/
- 支店情報
-
●福岡西店 福岡県福岡市西区福重4-3-21 TEL：092-892-4525
●唐津店 佐賀県唐津市和多田本村4393-4 TEL：0955-74-2955
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担当大松忍（おおまつしのぶ）