アルミ、ステンレス、鉄、特殊金属精密溶接のプロ
有限会社テックウェル小松
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プロフィール
精密溶接 ／ 小松一廣プロの一番の強み
溶接歴50年の技術で溶接の困りごとに応える
アルミニウムのほか溶接可能な金属であればすべて対応可能。溶接歴50年の職人が半導体製造装置部品から各種機械部品、農具やバイクパーツの修理まで手掛け、幅広く困りごとに応えます。
経歴
山梨県韮崎市出身。専門学校卒業後、自動組立機関連企業に入社。
アーク溶接・機械加工・自動機組み立て・設置・調整・指導まで一貫して行う。
28歳で東京エレクトロン株式会社に入社。精密溶接を担当。
1992年4月、38歳で有限会社テックウェル小松創業。
DATA
- 氏名
- 小松一廣（こまつかずひろ）
- 会社名
- 有限会社テックウェル小松
- 事業内容
- ・アルミ、ステンレス、鉄、特殊金属精密溶接
- 専門分野
-
＜溶接取り扱い製品＞
・真空チャンバーほか半導体製造装置部品
・各種機械部品
・航空機部品
・加速器部品
・自動車部品
・バイク部品
- 職種
- 精密溶接
- 資格
-
一級工場鈑金技能士
職業訓練指導員免許
- 住所
-
〒406-0854
山梨県 笛吹市
- 電話
-
055-266-5634
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 日曜日
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担当小松一廣（こまつかずひろ）