プロフィール

アルミニウムのほか溶接可能な金属であればすべて対応可能。溶接歴50年の職人が半導体製造装置部品から各種機械部品、農具やバイクパーツの修理まで手掛け、幅広く困りごとに応えます。

経歴

山梨県韮崎市出身。専門学校卒業後、自動組立機関連企業に入社。

アーク溶接・機械加工・自動機組み立て・設置・調整・指導まで一貫して行う。

28歳で東京エレクトロン株式会社に入社。精密溶接を担当。

1992年4月、38歳で有限会社テックウェル小松創業。

