コミュニケーションタイプを見える化し、組織改善につなげる
社内のコミュニケーション特性を3タイプに分類し、組織内の摩擦やすれ違いを可視化。タイプ別の関わり方でモチベーションを高め、社風改善と業績向上につなげます。経営者・二代目の身近な伴走者として支援します。
マイベストプロ・インタビュー
従業員のコミュニケーションタイプを知ることから始める組織改革
社内コミュニケーション改善で組織を強くするプロ
マイベストプロ山梨による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 真藤昌瑳熈（しんどうまさひろ）
- 職種
-
組織人事コンサルタント・人材能力開発コンサルタント・経営構造設計コンサルタント
- 会社名
- エデュテイメント・ワークス株式会社
- 事業内容
- ・経営コンサルティング：社風改善、組織人事、人材採用分野
・社内研修やセミナーの企画・実施：社員同士のコミュニケーション改善、上司部下の関係づくり など
- 住所
-
〒409-1501
山梨県北杜市大泉町西井出8240-1124
- 営業時間
-
問い合わせはメールで随時受け付けています
info@edutainment.works
- ホームページ
- https://edutainment.works/
