真藤昌瑳熈

組織人事コンサルタント・人材能力開発コンサルタント・経営構造設計コンサルタント

真藤昌瑳熈

組織人事コンサルタント・人材能力開発コンサルタント・経営構造設計コンサルタント

エデュテイメント・ワークス株式会社

コミュニケーションタイプを見える化し、組織改善につなげる

社内のコミュニケーション特性を3タイプに分類し、組織内の摩擦やすれ違いを可視化。タイプ別の関わり方でモチベーションを高め、社風改善と業績向上につなげます。経営者・二代目の身近な伴走者として支援します。

従業員のコミュニケーションタイプを知ることから始める組織改革

社内コミュニケーション改善で組織を強くするプロ

事業者情報

氏名
真藤昌瑳熈（しんどうまさひろ）
職種
組織人事コンサルタント・人材能力開発コンサルタント・経営構造設計コンサルタント
会社名
エデュテイメント・ワークス株式会社
事業内容
・経営コンサルティング：社風改善、組織人事、人材採用分野
・社内研修やセミナーの企画・実施：社員同士のコミュニケーション改善、上司部下の関係づくり　など
住所
〒409-1501
山梨県北杜市大泉町西井出8240-1124
地図を見る
営業時間
問い合わせはメールで随時受け付けています
info@edutainment.works
ホームページ
https://edutainment.works/

