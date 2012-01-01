野菜や果物の魅力を伝える食文化のプロ
株式会社グリーンショップはらだ
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プロフィール
野菜ソムリエ上級プロ ／ 山口美香プロの一番の強み
豊富な知識を生かし、「食」に関するアドバイスができます。
山形県内でただ一人の「野菜ソムリエ上級プロ」、また食に関するさまざまな知識を、店頭での販売や講演活動などに生かしています。
経歴
東京都荒川区生まれ。父親のUターンに伴い山形市で育つ。
上山高卒業後、銀行勤務を経て1993年から、家業の「グリーンショップはらだ」に従事。
2012年、野菜ソムリエ上級プロ取得
実績
食の至宝 雪国やまがた伝統野菜PR大使
かほくイタリア野菜PR大使
DATA
- 氏名
- 山口美香（やまぐちみか）
- 会社名
- 株式会社グリーンショップはらだ
- 事業内容
-
青果物販売
一次加工（カット野菜、カットフルーツ、漬物などの製造）
飲食店、病院などへの外商
- 専門分野
-
地元の在来作物の販売
食文化に関する啓発活動
- 職種
- 青果物販売業
- 資格
-
日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエ上級プロ
日本能力開発推進協会認定 食育アドバイザー
日本アスリートフード協会認定 アスリートフードマイスター1級
日本食育協会認定 食育指導士
- 住所
-
〒990-2447
山形県 山形市元木1-10-27
- 電話
-
023-642-4092
- 営業時間
-
moh’s店 午前9時半～午後7時半
上町店 午前9時半～午後8時
- 定休日
- moh’s店、上町店ともに正月三が日
- ホームページ
- http://haradayaoya.jugem.jp/
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株式会社グリーンショップはらだ
担当山口美香（やまぐちみか）