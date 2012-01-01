野菜ソムリエ上級プロ ／ 山口美香プロの一番の強み

豊富な知識を生かし、「食」に関するアドバイスができます。

山形県内でただ一人の「野菜ソムリエ上級プロ」、また食に関するさまざまな知識を、店頭での販売や講演活動などに生かしています。