税務相談のプロ
野上明人税理士事務所
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- 076-464-3707
プロフィール
税理士 ／ 野上明人プロの一番の強み
お客様の心に寄り添い、フレキシブルに対応。
相手の事情に合わせて、営業時間外の土・日曜、祝日、週末、夜に対応することも可能。また、直接対面、メール、電話、オンラインなどやりとりの方法も、その人の希望に合わせて柔軟に対応している。
DATA
- 氏名
- 野上明人（のがみあきと）
- 事務所名
- 野上明人税理士事務所
- 事業内容
- 税務代行、税務相談、税務書類の作成、税務申告、経営・財務コンサルティング、相続・事業承継、その他の税務
- 特徴
- 人の心に寄り添った税務相談
- 職種
- 税理士
- 住所
-
〒930-0916
富山県 富山市向新庄1403-5
- 電話
-
076-464-3707
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- http://www.aknogami.com/
- 料金
-
◆顧問料（年額）個人事業の場合は12万円〜
◆顧問料（年額）法人の場合は24万円〜
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