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弁護士法人若井綜合法律事務所

24時間相談受付。風俗・男女トラブルに迅速対応

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

マイベストプロ・インタビュー

風俗・男女トラブルの不当要求に向き合い、依頼者の新たな一歩を支える

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

マイベストプロ東京による取材記事

資格

弁護士

事業者情報

氏名
若井亮（わかいりょう）
職種
弁護士
弁護士（東京弁護士会所属）
会社名
弁護士法人若井綜合法律事務所
事業内容
男女トラブル
風俗トラブル
刑事事件
ネット誹謗中傷
債務整理
債権回収
相続
詐欺被害
退職代行
住所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-25-12　サンシャインサイド9階
地図を見る
営業時間
平日・土日祝日：9時～19時
※ご要望に応じて早朝深夜の対応可能
ホームページ
https://wakailaw.com/

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