20年の経験をもとに、高度外国人材の採用・定着を一貫支援
日本の大卒、大学院卒（卒業予定含む）の日本語能力の高い外国人材に特化した人材紹介サービスを提供。20年の業界経験をもとに管理職向け多様性マネジメント研修など採用から定着までの支援も実施しています。
マイベストプロ・インタビュー
高度外国人材に特化した人材紹介で、中小企業の成長を後押し
高い日本語力を備えた外国人材と中小企業をつなぐ専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 木村功二（きむらこうじ）
- 職種
-
外国人材紹介業
外国人材紹介業
- 会社名
- 株式会社VUCAdapt（ブーカダプト）
- 事業内容
- ・高度外国人材紹介事業：日本語力の高い（日本語能力試験N1相当)外国人材に特化、「技術・人文知識・国際業務（技人国）」の在留資格を有する人材が中心
・外国人材の定着を目的とした管理職向け多様性マネジメント研修の実施
- 住所
-
〒120-0026
東京都足立区千住旭町11-7-401 足立成和信用金庫創業支援施設あかつき
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://vucadapt.co.jp/
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