数百万の価値を左右するレアポイントも見逃さない目利き力
外装だけでなく内部キャリバーの整合性まで見抜く知識が武器。数百万の差を生むレアポイントを正確に把握し、世界相場で鑑定。この私の知見を共有し、組織として丁寧で信頼性の高い判断を行える体制を整えています。
資格
古物商許可
事業者情報
- 氏名
- 竹村将志（たけむらまさし）
- 職種
-
高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店
- 会社名
- 株式会社VIZIO
- 事業内容
- 1.腕時計の真贋判定・専門鑑定サポート
2.腕時計の査定・相場アドバイザリー
3.ヴィンテージ・中古腕時計の選定相談
4.時計事業者向け技術・査定コンサルティング
- 住所
-
〒110-0005
東京都台東区上野5-6-10 御徒町フェニックスビル8階
- 受付時間
-
電話受付：平日11:00～18:00
WEB受付：年中無休24時間
- ホームページ
- https://repair.vizio.tokyo/
