数百万の価値を左右するレアポイントも見逃さない目利き力

外装だけでなく内部キャリバーの整合性まで見抜く知識が武器。数百万の差を生むレアポイントを正確に把握し、世界相場で鑑定。この私の知見を共有し、組織として丁寧で信頼性の高い判断を行える体制を整えています。

個性や価値を理解し、愛情をもって慈しみ、資産として受け継がれる腕時計を提案

内部構造と相場に精通し資産価値を最大化させる高級時計の専門家

資格

古物商許可

事業者情報

氏名
竹村将志（たけむらまさし）
職種
高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店
高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店
会社名
株式会社VIZIO
事業内容
1.腕時計の真贋判定・専門鑑定サポート
2.腕時計の査定・相場アドバイザリー
3.ヴィンテージ・中古腕時計の選定相談
4.時計事業者向け技術・査定コンサルティング
住所
〒110-0005
東京都台東区上野5-6-10　御徒町フェニックスビル8階
地図を見る
受付時間
電話受付：平日11:00～18:00
WEB受付：年中無休24時間
ホームページ
https://repair.vizio.tokyo/

