修理箇所を見逃さない目利き力と、持続する集中力
東京・上野に実店舗を構えるヴィンテージやアンティーク、高級時計の修理店。時計修理技能士が常勤し、磨き・オーバーホールなど各種修理を行う。他社で断られた時計の持ち込みや、パーツの加工・製作にも対応。
高級腕時計、ヴィンテージ、アンティークの販売・修理を手掛け、全国から依頼に対応
実績20年以上、アンティークから高級品まで時計修理の専門家
事業者情報
- 氏名
- 輿水雄樹（こしみずゆうき）
- 職種
-
高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店
- 会社名
- 株式会社VIZIO
- 事業内容
- 1.腕時計の真贋判定・専門鑑定サポート
2.腕時計の査定・相場アドバイザリー
3.ヴィンテージ・中古腕時計の選定相談
4.時計事業者向け技術・査定コンサルティング
- 住所
-
〒110-0005
東京都台東区上野5-6-10 御徒町フェニックスビル8階
- 受付時間
-
電話受付：平日11：00～18：00
WEB受付：年中無休24時間
- ホームページ
- https://repair.vizio.tokyo/
実績20年以上、アンティークから高級品まで時計修理の専門家