地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

輿水雄樹プロ

輿水雄樹

高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
輿水雄樹プロ
専門家

Mybestpro Members

輿水雄樹

高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店

株式会社VIZIO

修理箇所を見逃さない目利き力と、持続する集中力

東京・上野に実店舗を構えるヴィンテージやアンティーク、高級時計の修理店。時計修理技能士が常勤し、磨き・オーバーホールなど各種修理を行う。他社で断られた時計の持ち込みや、パーツの加工・製作にも対応。

マイベストプロ・インタビュー

高級腕時計、ヴィンテージ、アンティークの販売・修理を手掛け、全国から依頼に対応

実績20年以上、アンティークから高級品まで時計修理の専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
輿水雄樹（こしみずゆうき）
職種
高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店
高級時計の鑑定査定・販売・修理専門店
会社名
株式会社VIZIO
事業内容
1.腕時計の真贋判定・専門鑑定サポート
2.腕時計の査定・相場アドバイザリー
3.ヴィンテージ・中古腕時計の選定相談
4.時計事業者向け技術・査定コンサルティング
住所
〒110-0005
東京都台東区上野5-6-10　御徒町フェニックスビル8階
地図を見る
受付時間
電話受付：平日11：00～18：00
WEB受付：年中無休24時間
ホームページ
https://repair.vizio.tokyo/

プロのインタビューを読む

実績20年以上、アンティークから高級品まで時計修理の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のくらし
  4. 東京のアクセサリー・装飾品
  5. 輿水雄樹

輿水雄樹プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼