人と暮らしに向き合い培った野菜食への深い見識と実践力
農産物豊富な徳島でのレストラン経営をはじめ、長年人と暮らしに向き合い培ってきた知見と実践力を基に、彩り豊かな野菜料理を通して「野菜を楽しむ文化」を伝え、やさしくつながる社会を目指しています。
暮らしに根づく野菜食で、心と体を整える
自然の恵みで人と社会をやさしくつなげる野菜食の専門家
資格
日本野菜ソムリエ協会：野菜ソムリエプロ
日本リビングビューティアカデミー：ローフードマイスター1級・認定シェフ・認定校
IFCA国際食学協会：美容食学A級プログラム、食学指導者養成プログラム修了
事業者情報
- 氏名
- 佐藤ひろみ（さとうひろみ）
- 職種
-
一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会代表 、日替わりキッチン歩菜経営
一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会代表
日替わりキッチン歩菜経営
- 会社名
- 一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会
- 事業内容
- オンライン・対面（徳島）
ベジタブルフードセラピスト®養成講座（料理実習・理論講座）
アドバイザーコース（入門コース）
ステップアップ講座 ゆるめて整う野菜と麹ご飯料理教室
レシピ開発
オリジナル麹調味料・野菜レシピ監修
加工品販売
料理教室・シェアキッチン飲食店運営サポート
食での起業応援、サポート
食育イベント
- 住所
-
〒158-0091
東京都世田谷区中町5-26-12
- 営業時間
- WEBからの問い合わせは24時間受け付けています
- ホームページ
- https://vf-therapist.com/
- その他
- Instagramアカウント
hiromi.sato.0831
FBアカウント
佐藤ひろみ
自然の恵みで人と社会をやさしくつなげる野菜食の専門家