地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

佐藤ひろみプロ

佐藤ひろみ

一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会代表 、日替わりキッチン歩菜経営
マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
佐藤ひろみプロ
専門家

Mybestpro Members

佐藤ひろみ

一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会代表 、日替わりキッチン歩菜経営

一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会

人と暮らしに向き合い培った野菜食への深い見識と実践力

農産物豊富な徳島でのレストラン経営をはじめ、長年人と暮らしに向き合い培ってきた知見と実践力を基に、彩り豊かな野菜料理を通して「野菜を楽しむ文化」を伝え、やさしくつながる社会を目指しています。

マイベストプロ・インタビュー

暮らしに根づく野菜食で、心と体を整える

自然の恵みで人と社会をやさしくつなげる野菜食の専門家

マイベストプロ東京による取材記事

資格

日本野菜ソムリエ協会：野菜ソムリエプロ
日本リビングビューティアカデミー：ローフードマイスター1級・認定シェフ・認定校
IFCA国際食学協会：美容食学A級プログラム、食学指導者養成プログラム修了

事業者情報

氏名
佐藤ひろみ（さとうひろみ）
職種
一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会代表 、日替わりキッチン歩菜経営
一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会代表
日替わりキッチン歩菜経営
会社名
一般社団法人ベジタブルフードセラピスト協会
事業内容
オンライン・対面（徳島）

ベジタブルフードセラピスト®養成講座（料理実習・理論講座）
アドバイザーコース（入門コース）
ステップアップ講座 ゆるめて整う野菜と麹ご飯料理教室

レシピ開発
オリジナル麹調味料・野菜レシピ監修
加工品販売
料理教室・シェアキッチン飲食店運営サポート
食での起業応援、サポート
食育イベント
住所
〒158-0091
東京都世田谷区中町5-26-12
地図を見る
営業時間
WEBからの問い合わせは24時間受け付けています
ホームページ
https://vf-therapist.com/
その他
Instagramアカウント　
hiromi.sato.0831
FBアカウント
佐藤ひろみ

プロのインタビューを読む

自然の恵みで人と社会をやさしくつなげる野菜食の専門家

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のくらし
  4. 東京のグルメ・料理
  5. 佐藤ひろみ

佐藤ひろみプロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼