人と暮らしに向き合い培った野菜食への深い見識と実践力

農産物豊富な徳島でのレストラン経営をはじめ、長年人と暮らしに向き合い培ってきた知見と実践力を基に、彩り豊かな野菜料理を通して「野菜を楽しむ文化」を伝え、やさしくつながる社会を目指しています。