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弥左大志

経営コンサルタント

株式会社バリュー・コア・コンサルティング

自社の「勝ちパターン」による仕組み構築から実行まで一貫支援

企業にあわせた「勝ちパターン」を見出し、誰でも再現できる仕組みを構築。研修を起点に、現場での実行までサポートします。120％以上の売り上げアップの実績を誇り、金融機関やファンド会社からの依頼も多数。

マイベストプロ・インタビュー

自社の「勝ちパターン」を見出し、成果が上がる仕組みをつくる

「勝ちパターン」で成果向上の仕組みをつくる経営コンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

資格

公益社団法人全日本能率連盟　マネジメント・コンサルタント (MC)
国際経営コンサルティング協会評議会認定　マネジメント・コンサルタント（CMC）
全省庁統一資格
宅地建物取引士

事業者情報

氏名
弥左大志（やさだいし）
職種
経営コンサルタント
経営コンサルタント
会社名
株式会社バリュー・コア・コンサルティング
事業内容
総合経営コンサルティング
企業経営に関する教育・研修プログラムの企画運営　ほか
住所
東京都品川区西品川1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー9Fトンネル東京
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
ホームページ
https://vccon.co.jp/

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