自社の「勝ちパターン」による仕組み構築から実行まで一貫支援
企業にあわせた「勝ちパターン」を見出し、誰でも再現できる仕組みを構築。研修を起点に、現場での実行までサポートします。120％以上の売り上げアップの実績を誇り、金融機関やファンド会社からの依頼も多数。
マイベストプロ・インタビュー
自社の「勝ちパターン」を見出し、成果が上がる仕組みをつくる
「勝ちパターン」で成果向上の仕組みをつくる経営コンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
資格
公益社団法人全日本能率連盟 マネジメント・コンサルタント (MC)
国際経営コンサルティング協会評議会認定 マネジメント・コンサルタント（CMC）
全省庁統一資格
宅地建物取引士
事業者情報
- 氏名
- 弥左大志（やさだいし）
- 職種
-
経営コンサルタント
経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社バリュー・コア・コンサルティング
- 事業内容
- 総合経営コンサルティング
企業経営に関する教育・研修プログラムの企画運営 ほか
- 住所
- 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー9Fトンネル東京
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://vccon.co.jp/
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