言語と教授法に精通した有資格者の手話通訳士兼日本語教師
テンダー手話&日本語教室
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プロフィール
手話通訳士＆日本語教師 ／ 鈴木隆子プロの一番の強み
手話通訳士と日本語教師2つの資格を取得し活動している専門家
日本語教師として外資系企業社長など欧米のビジネスマンに指導した後、手話通訳士として政見放送で首相の通訳を担当。言語構造と教授法の専門知識を活かし、大手企業での日本語研修や早稲田大学での手話指導に従事。
DATA
- 氏名
- 鈴木隆子（すずきたかこ）
- 会社名
- テンダー手話&日本語教室
- 事業内容
-
・手話通訳
・手話レッスン
・聴覚障がい者のための手話でおこなう日本語講座
・企業研修
・講演
・本の執筆
- 職種
- 手話通訳士＆日本語教師
- 資格
-
手話通訳士
日本語教師
- 住所
-
〒181-0002
東京都 三鷹市牟礼2-8-19
- 営業時間
- 10:30～20:30
- 定休日
- 無休
- ホームページ
- https://shuwatsuuyaku.com
- 教室
-
●テンダー手話教室 https://tendershuwa.com
●テンダー日本語教室 https://nihongo.tendershuwa.com
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担当鈴木隆子（すずきたかこ）