世界権威の知見とマインド＋AI活用 社会貢献ビジネスを推奨
想像力で悩みもギフト化DSR認定トレーナー。明治維新日本同様分断世界一致の国際ボランティア＆取材経験。NLB＆JAY.Aビジネス戦略＋AI活用＋スマホ三資格公認講師。財団法人代表にスカウトされ運営に。
マイベストプロ・インタビュー
画期的なイメージワークで 悩みを速効強みに転換
女性の心のケアと目標達成を後押しする健康心理士
マイベストプロ東京による取材記事
経歴
官庁・通信社・企業・大学他 現場取材 及び 記録業務
医療・福祉カウンセラー ネバダ州立大学公認 DKマットピラティス指導者
サテライト合同会社設立 メンタルヘルス～社会貢献ビジネス＋複業を推奨
(社) 日本NLP協会 全米NLP協会 NLP＆コーチング研究所 認定DSRトレーナー
一社)移動通信端末士協会 スマホ診断士 スマホスクール 初歩～スマート化 講師育成
NPO法人 日本プレゼンテーション協会 協賛員
NLB パワーバトナ―兼ボランティアスタッフ
◆ 『8分のイメージだけで悩みは強みに換えられる』→ https://youtu.be/bGuYyagfRkU
◆ 自作自己紹介動画 → https://www.youtube.com/watch?v=Cb1jVKVsf1U
◆ LIVE対談(幕末同志の子孫引き寄せ) https://youtu.be/GtyWECsrtLA
◆ DSR花粉アレルギー改善 デモ動画 → https://youtu.be/tQ6SDraNOR0
◆ 著書リンク → https://www.amazon.co.jp/dp/B0824C71T6
◆ 電子著書PDF版プレゼント → https://forms.gle/C6CQP4kJrCLBNQYq6
◆ MVNO通信事業 育成総務大臣届出番号 C2319022
◆ スマホ診断士 三資格講座公認インストラクター(診断はこちらから) → https://forms.gle/MEgbj6gp6FfbNirV6
◆ 総務省届出代理店推奨 (紹介者欄 JP164654 記入で無料登録可) https://lp.dmobile.jp/partners/
◆ サブスクSIM⇒https://mypage.dmobile.jp/DJP164654?openExternalBrowser=1
実績
◆全国の新聞社・TV局が運営する専門家サイト「マイベストプロ東京」取材記事コラム掲載 34万超PV 12万人超UU 効果や事例はお客様の声欄を参照
◆電子書籍「8分のイメージだけで 悩みは強みに換えられる」Amazon
新着ランキング 物理学＆生物・バイオテクノロジー1位 宇宙学・天文学3位 売れ筋ランキング5位 webライタ 動画撮影 現場撮影 アニメ動画 作成編集
◆LIVE対談(幕末同志の子孫引き寄せ) https://youtu.be/GtyWECsrtLA
◆NLP DSR開発 NLP世界最高位の権威と認定されたTim ＆ Kris Hallbom
ライセンス契約保持 セミナーアシスタント拝命 日本初DSR認定トレーナー
◆スマホ診断士(診断はこちらから) ⇒ https://forms.gle/MEgbj6gp6FfbNirV6
◆スマホ三資格 無料体験会 申込 ⇒ お問合せの希望者限定で優先案内中
事業者情報
- 氏名
- 星河愛子（ほしかわあいこ）
- 職種
-
スマホ診断・オンライン複業支援
・NLP-DSR-トレーナー・:現場取材・執筆・動画編集 オンライン起業複業支援
・MVNO通信業 総務大臣届出番号 C2319022 古物商許可証 第308882120471号
・スマホ診断士(診断はこちらから) → https://forms.gle/MEgbj6gp6FfbNirV6
- 会社名
- サテライト合同会社
- 事業内容
- 社会貢献事業 サテライトビジネスラボ 社会貢献に特化したビジネスのみ厳選
・DSRコーチング NLP-DSR講座・研修 イメージをガイドしネガを可能性とギフトに転換
・ゼロスタート事業 移動通信端末診断協会 スマホ診断士育成 デジタルデバイド解消 ITモバイル講座
・ビジネス戦略 時代に左右されない 世界超一流コンサルに学ぶNLB日本人向けビジネスコーチング
・チーム構築 パワハラを恥じる心豊かなリーダー育成と人間関係、仲間と協力し心地よいチーム構築
- 専門分野
- ・医療・福祉・介護・事業主のカウンセリング・コーチング・会話パターン分析
・ コラージュ・箱庭・絵画・音楽療法・認知行動療法・DSR・研修コーチング・動画撮影・ 編集出版・コンテンツ作成 スマホスクール
◆ 無料相談 https://www.less-ar.com/b14dfe96-034a-4393-87b5-ee5a5c42fc10
◆ 自作18秒動画 https://youtu.be/b9bEsOafpI0
◆ 自作3分アニメ紹介動画 https://www.youtube.com/watch?v=bGuYyagfRkU
◆ 初・ライブ取材 (導きの実例) https://youtu.be/GtyWECsrtLA
◆ X ブルー https://twitter.com/SatelliteAico3
◆ DSRデモ動画 https://youtu.be/tQ6SDraNOR0
◆ Amazon著書 https://www.amazon.co.jp/dp/B0824C71T6
◆ 自作自己紹介動画 https://youtu.be/Cb1jVKVsf1U
◆ コロナ禍Google chrome 使い方 → https://youtu.be/k-Hai7ubJPE
◆ 『想像力の 信じられない可能性』 → https://youtu.be/bGuYyagfRkU
◆ 著書リンク → https://www.amazon.co.jp/dp/B0824C71T6
◆ 電子著書PDF版プレゼント → https://forms.gle/C6CQP4kJrCLBNQYq6
◆ MVNO通信事業 オフィシャルパートナー(育成中) 総務大臣届出番号 C2319022
◆ スマホ診断士(診断はこちらから) → https://forms.gle/MEgbj6gp6FfbNirV6
◆ 総務省届出事業提案 (紹介者欄 JP164654 記入登録) https://lp.dmobile.jp/partners/
◆ 定額SIM⇒https://mypage.dmobile.jp/DJP164654?openExternalBrowser=1
- 特徴
- ・社会色の強い取材で培った「情報収集」「分析力」「公平な思考」を軸に、DSR(ダイナミック・スピン・リリース)でネガティブを潜在脳力や可能性ギフトに転換した上で世界初安心安全なプラットフォームで夢の実現に導いています。
・MVNO スマホ診断士 スマホスクール運営 総務大臣届出番号 C2319022
・問い合わせ リンクが無関係の他社に誘導された事例から個別相談 コミュニティ活動に限定
・スマホ診断士三資格講座公認インストラクター (診断はこちらから) → https://forms.gle/MEgbj6gp6FfbNirV6
- 住所
-
〒183-0023
東京都府中市宮町1-50グランタワー府中
- アクセス
- 基本的にオンラインで承ります
- 営業時間
-
リアル対応 空き時間によります
動画及びオンライン対応 24時間
- 定休日
- 不定休
- オンライン・コーチ＆コンサル、取材＆執筆、電子書籍出版、動画編集＆作成
- ◆ 電子著書PDF版プレゼント https://forms.gle/C6CQP4kJrCLBNQYq6
◆ 著書リンク → https://www.amazon.co.jp/dp/B0824C71T6
◆ スマホ診断士(診断はこちらから) → https://forms.gle/MEgbj6gp6FfbNirV6
◆ 無料個別相談(回答者限定) → https://forms.gle/L6Kut7yCzH58TEtq8
- 特商法に基づく 表記
- 特商法に基づく 表記
会社名/ サテライト合同会社 代表名/ 篠田京子
所在地 東京都府中市宮町1-50 グランタワー府中1010
webサイト 各サービスページをご参照ください
https://mbp-japan.com/tokyo/satellite/
メール info.satellite.llc@gmail.com
LINE https://line.me/R/ti/p/%40684zlctu
電気通信事業届出番号 C 2319022
古物商許可証 第308882120471号
販売価格 電子書籍 B0824C71T6 / 1200円
支払い方法 クレジットカード / 銀行振込
商品の引き渡し 決済後 ダウンロードページを送信 / 物販は発送
申し込み方法 サイトやリンクから申込、決済後、PDFファイルをダウンロードするかリンクを開いてください。
返品・不良品について オンライン商材は特性上、原則として返品・交換はできません。
物販に関しましては、不具合や不良品に限り、手順に従い返品に応じ返金いたします。
表現・商品に関する注意 本商材に示された想像力や効果や再現性は高いものの個人差も大きく、利益や効能を保証するものではございません。
- プライバシー ポリシー
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1・個人情報
乙が取扱う情報のうち、お客様個人を識別できる情報をいい、お客様のお名前、ご住所、お電話番号、メールアドレス、ご勤務先、お問合せ内容等、これらのうち1つまたは複数を組み合わせることにより、お客様個人を特定、識別することのできる情報をいいます。
2・個人データ
乙が取扱うお客様の個人情報のうち、特定の個人を検索できるよう整理された情報をいい、コンピュータの検索機能により検索が可能なもの、または一定の規則に従い、目次索引等を付すことにより容易に検索が可能な状態においているものをいいます。
3・保有個人データ
乙が取扱うお客様の個人データのうち、乙自らが作成、整理したデータであって、乙において、情報の開示や内容訂正等の権限を有するものをいいます。ただし、保有期間が6ヶ月以内のもの、その他法令に定めるものを除きます。
4・個人情報の取集
乙は、適法かつ公正な手段により、個人情報を収集いたします。
5・個人情報の利用
1．乙は、お客様から個人情報をご提供いただく場合には、法令に定める場合を除き、あらかじめ、その利用目的を明示いたします。
2．乙は、法令に定める場合を除き、お客様よりご提供いただいた個人情報を、乙が明示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて使用いたします。
3．乙は、業務の遂行上、お客様の個人情報を、第三者との間で共同利用し、または、その取扱いを第三者に委託する場合があります。この場合、乙は、当該第三者において、お客様の個人情報を厳正に取扱うよう、適正な監督を行います。
6・個人データの第三者提供
1．乙は、法令および次項に定める場合を除き、お客様の個人データを、あらかじめお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
2．乙は、業務の遂行上やむをえず、お客様の同意を得ないで、お客様の個人データを第三者に提供させていただく場合があります。この場合、お客様からのお申出があれば、法令に従い、第三者への提供を停止いたします。
3．乙は、業務の遂行上、お客様の個人情報を、第三者との間で共同利用し、または、その取扱いを第三者に委託する場合があります。この場合、乙は、当該第三者において、お客様の個人情報を厳正に取扱うよう、適正な監督を行います。
7・保有個人データの安全管理対策等
乙は、お客様に関する保有個人データを安全に管理するため、次のとおりの取り組みを行います。
個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する合理的な対策を講じます。
8・保有個人データの開示・修正・利用停止等
乙は、お客様に関する保有個人データについて、お客様ご自身がその開示・訂正・利用停止等を求める権利を有していることを認識し、お客様よりこれらの要求があった場合には、法令に従い、速やかに対応いたします。
9・個人情報の保護に関する規定等の策定・実施等
乙は、この方針を実行するため、お客様の個人情報の保護に関する内部規定を策定し、これを乙役職員その他関係者に周知徹底させて実施いたします。また、これを継続的に維持し、必要な改善をしてまいります。アカウントや個人情報の不正取得不正利用、詐欺なりすまし、誹謗中傷や名誉棄損、著作権侵害や遠隔操作、業務妨害等には法的措置も検討します。
10・この方針の適用及び改定
この方針の内容は、当ウェブサイト掲載日より適用いたします。また、この方針は、法令等の要請その他乙が必要と認めた場合に予告なく改定する場合があります。(最新の情報については、当ウェブサイト内に掲載いたします)
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