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奥田邦博プロ

奥田邦博

営業ブランディング設計士
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奥田邦博

営業ブランディング設計士

株式会社営功社

「獲る」「分析する」「対策する」「装着する」営功社メソッド

アポ獲得×商談同席支援がセットの「1.5商談」、断られた理由を資産にする「声資産化」、市場（顧客）視点で選ばれる理由を設計する「売上直結ブランディング」。3商品で営業体制と能力強化を実現します。

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「売る」から「選ばれ、買ってもらえる状態」を作る営業設計支援

営業課題の根本原因に向き合う営業ブランディング設計士

マイベストプロ東京による取材記事

資格

一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 ブランド・マネージャー1級

事業者情報

氏名
奥田邦博（おくだくにひろ）
職種
営業ブランディング設計士
営業ブランディング設計士
会社名
株式会社営功社
事業内容
・営功社の1.5商談
・営功社の声資産化
・営功社の売上直結ブランディング
住所
〒168-0065
東京都杉並区浜田山3-31-6　フレンドリーHAMADAYAMA3F
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受付時間
問い合わせはメールで随時受け付けています
ホームページ
https://eiko-sya.co.jp/

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