「獲る」「分析する」「対策する」「装着する」営功社メソッド
アポ獲得×商談同席支援がセットの「1.5商談」、断られた理由を資産にする「声資産化」、市場（顧客）視点で選ばれる理由を設計する「売上直結ブランディング」。3商品で営業体制と能力強化を実現します。
マイベストプロ・インタビュー
「売る」から「選ばれ、買ってもらえる状態」を作る営業設計支援
営業課題の根本原因に向き合う営業ブランディング設計士
マイベストプロ東京による取材記事
資格
一般財団法人ブランド・マネージャー認定協会 ブランド・マネージャー1級
事業者情報
- 氏名
- 奥田邦博（おくだくにひろ）
- 職種
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営業ブランディング設計士
営業ブランディング設計士
- 会社名
- 株式会社営功社
- 事業内容
- ・営功社の1.5商談
・営功社の声資産化
・営功社の売上直結ブランディング
- 住所
-
〒168-0065
東京都杉並区浜田山3-31-6 フレンドリーHAMADAYAMA3F
- 受付時間
- 問い合わせはメールで随時受け付けています
- ホームページ
- https://eiko-sya.co.jp/
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