コンサルティング業 ／ 小川正人プロの一番の強み

通信サービスの利用者に向けたコンサルティングを実施

スマートフォンや通信回線、定額制動画配信サービスの選択で悩む人向けにコンサルティングをします。顧客にとって最適なサービスを提案し毎月の出費削減に貢献します。個人だけでなく法人の依頼も請け負います。