通信サービスに精通したコンサルタント
小川正人
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プロフィール
コンサルティング業 ／ 小川正人プロの一番の強み
通信サービスの利用者に向けたコンサルティングを実施
スマートフォンや通信回線、定額制動画配信サービスの選択で悩む人向けにコンサルティングをします。顧客にとって最適なサービスを提案し毎月の出費削減に貢献します。個人だけでなく法人の依頼も請け負います。
DATA
- 氏名
- 小川正人（おがわまさと）
- 会社名
- 小川正人
- 事業内容
- 通信サービスに関するコンサルティング
- 職種
- コンサルティング業
- 住所
-
〒169-0072
東京都 新宿区大久保2丁目3-5 藤和大久保コープ201号
- 営業時間
- 10：00～19：00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://quanta75.com/
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小川正人
担当小川正人（おがわまさと）