ボイスアーティスト ／ 佐藤慶子プロの一番の強み

声を通して元気になるオリジナルメソッド「声ぢから」の指導

声の原始的生命エネルギーに着目した、心と体と声のためのレッスン「声ぢから道場」を主宰。自らの経験と幅広いジャンルの声楽の知見を生かした独自のメソッドで、参加者に元気を届ける。指導者養成にも尽力。