声と音楽の可能性を広げるボイスアーティスト・声ぢから道場代表
株式会社MuCuL（ミュウカル）
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- 03-3446-2618
プロフィール
ボイスアーティスト ／ 佐藤慶子プロの一番の強み
声を通して元気になるオリジナルメソッド「声ぢから」の指導
声の原始的生命エネルギーに着目した、心と体と声のためのレッスン「声ぢから道場」を主宰。自らの経験と幅広いジャンルの声楽の知見を生かした独自のメソッドで、参加者に元気を届ける。指導者養成にも尽力。
DATA
- 氏名
- 佐藤慶子（さとうけいこ）
- 会社名
- 株式会社MuCuL（ミュウカル）
- 事業内容
-
声ぢからのレッスンおよび指導者育成
オリジナル弾き語り演奏活動
コンサート活動
イベント企画
映像制作
- 職種
- ボイスアーティスト、ボイス講師、作曲家
- 住所
-
〒150-0013
東京都 渋谷区恵比寿2-21-3
- 電話
-
03-3446-2618
- 営業時間
- 10：00〜18：00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- http://e-mucul.com/
- YouTube
-
株式会社MuCuL
https://www.youtube.com/channel/UCrAENmbZDtZY2tmiqPBDOaA
万葉弾き語り音女佐藤慶子
https://www.youtube.com/channel/UCETMf6SU0xP9YSglW508BXw
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担当佐藤慶子（さとうけいこ）