対面で実際に手を動かして調理する、実習形式のレッスンを展開
パリの有名料理学校で学び、20年以上料理人として研さん。食を通して喜びを与える料理をレッスン。9～21時まで利用できるキッチンスタジオはレンタルでき、料理とデザインの知見を生かしメディア撮影にも対応。
フレンチをベースにしたおしゃれな洋食で家族が食卓を囲み、喜びあふれるひとときを
ちょっとぜいたくな洋食で手作りの喜びと家族の絆を育む料理講師
資格
調理師免許
フードコーディネーター2級
事業者情報
- 氏名
- 丸山朝子（まるやまあさこ）
- 職種
料理・洋菓子講師
- 会社名
- アトリエ・チト
- 事業内容
- 料理教室
メニュー開発
レンタルキッチン
- 住所
〒141-0031
東京都品川区西五反田5-25-6 セザール不動前103
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://latelier-tistou.com/
ちょっとぜいたくな洋食で手作りの喜びと家族の絆を育む料理講師