対面で実際に手を動かして調理する、実習形式のレッスンを展開

パリの有名料理学校で学び、20年以上料理人として研さん。食を通して喜びを与える料理をレッスン。9～21時まで利用できるキッチンスタジオはレンタルでき、料理とデザインの知見を生かしメディア撮影にも対応。