安全性を優先しながら現場の環境や課題に合わせた除菌方法を提案
ウイルスやカビ対策、害虫・害獣対策など、現場ごとに異なる課題を見極めた上で、安全性を最優先にした除菌方法を提案。ペットや子どもがいる環境でも安心して使える製品を製造しています。
体と環境にやさしい除菌剤や洗浄剤などオリジナル商品を開発し、衛生管理をサポート
現役看護師の知見を生かした活動を行う衛生管理アドバイザー
資格
看護師
保健師
事業者情報
- 氏名
- 大倉りほな（おおくらりほな）
- 職種
除菌剤メーカー
- 会社名
- クラシキレイ化学株式会社
- 事業内容
- 化学品製造販売
保健衛生用品販売
化粧品販売
雑貨販売
インターネット販売
防カビ塗装、害虫害獣駆除
それらに付随する業務など
- 住所
-
〒143-0016
東京都大田区大森北6-22-15
- 営業時間
- 月〜金 9:00〜17:00
- ホームページ
- https://www.kurashikirei.net/
