安全性を優先しながら現場の環境や課題に合わせた除菌方法を提案

ウイルスやカビ対策、害虫・害獣対策など、現場ごとに異なる課題を見極めた上で、安全性を最優先にした除菌方法を提案。ペットや子どもがいる環境でも安心して使える製品を製造しています。