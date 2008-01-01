金継ぎで”思い”を未来に引き継ぐを漆芸家
株式会社八意
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プロフィール
漆芸家 ／ 萩原裕大プロの一番の強み
食品衛生法基準をクリアした材料で施す、美しく実用的な金継ぎ
食品衛生法基準をクリアした材料を使用し、食器として使える金継ぎ教室を開催。メディアでの監修経験もある優れた講師陣を配し、器に込められた思いを慈しみながら命を吹き込む金継ぎ体験を提供している。
DATA
- 氏名
- 萩原裕大（はぎわらゆうた）
- 会社名
- 株式会社八意
- 事業内容
-
金継ぎ教室の運営
金継ぎに関するテレビ・書籍他の監修
金継ぎに関する講座・講演の提供
器の修理業
- 職種
- 漆芸家
- 住所
-
〒106-0032
東京都 港区六本木4-8-7 六本木嶋田ビル5F
- 営業時間
- お問い合わせください
- 定休日
- 不定休 ※詳しくはお問い合わせください
- ホームページ
- https://kintsugikurashi.com/
- その他
-
六本木ヒルズ教室 住所
〒106-0032
東京都港区六本木6-10-2
六本木ヒルズヒルサイド B1
g KEYAKIZAKA
自由が丘教室 住所
〒158-0083
東京都世田谷区奥沢6-19-22
自由ケ丘ロイヤルハイツ205号室
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株式会社八意
担当萩原裕大（はぎわらゆうた）