建設業界の労働災害を防ぐ、安全衛生教育アドバイザー
一般社団法人建設業教育協会
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プロフィール
安全衛生教育アドバイザー ／ 石原鉄郎プロの一番の強み
時間や場所に制約されない安全教育のeラーニング教材を提供
労働安全コンサルタントをはじめ、多数の技術系国家資格を取得し、資格指導講師の経験も豊富。自ら講師となり、教材を制作。受講者の顔認証システムや、講習の実施記録、受講証明書の発行もeラーニング内で完結。
DATA
- 氏名
- 石原鉄郎（いしはらてつろう）
- 会社名
- 一般社団法人建設業教育協会
- 事業内容
-
安全衛生教育教材の提供
施工管理技士等の資格講座
資格書籍の執筆（著書多数）
- 職種
- 安全衛生教育アドバイザー
- 資格
- 労働安全コンサルタント
- 住所
-
〒160-0023
東京都 新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F
- 電話
-
03-6261-0787
メッセージをお願いします。後ほど連絡いたします
- 営業時間
- 10：00～17：00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://k-k-k.jp/
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担当石原鉄郎（いしはらてつろう）