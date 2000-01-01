初心者から業務で使う人までプログラミングを教える専門家
荒川栄一郎（あらかわえいいちろう） ／ IT・プログラミング関連
IT研究所
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プロフィール
IT・プログラミング関連 ／ 荒川栄一郎プロの一番の強み
約30年の指導歴と40以上の講座で、企業にも個人にも対応
JavaやPythonをはじめ、プログラミングやITに関する講座を40以上用意。講師歴は約30年で、企業研修から個人までオリジナルのテキストで分かりやすく教えています。オンライン講習にも対応。
経歴
1992年3月 職業訓練大学校（現：職業能力開発総合大学校）福祉工学科 卒業
1992年4月 雇用促進事業団（現：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構）入団
2000年7月 雇用・能力開発機構（現：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構）退団
2000年8月 荒川企画（IT研究所の前身）設立
2004年7月 IT研究所 設立（現在に至る）
実績
・Java関連（基礎、オブジェクト指向、Webアプリ、Springフレームワーク）
・PHP関連（基礎、オブジェクト指向、Webアプリ）
・Python関連（基礎、オブジェクト指向、GUIアプリ、Webアプリ、AIアプリ）
・C#関連（基礎、オブジェクト指向、Webアプリ）
・VB.NET関連（基礎、オブジェクト指向、GUIアプリ）
・C言語/C++関連（基礎、ポインタ・構造体、オブジェクト指向）
・新入社員研修（IT、データベース、HTML、CSS、Java、Python、C#、システム開発演習）
など
DATA
- 氏名
- 荒川栄一郎（あらかわえいいちろう）
- 会社名
- IT研究所
- 事業内容
-
●IT・プログラミング関連 教育事業
●IT・プログラミング関連 オンライン教育事業
●IT・プログラミング関連 教育コンテンツ制作・販売
＜パートナー企業＞
アテイン株式会社 https://www.attainj.co.jp/
〒101-0041 東京都千代田区神田東松下町17ニッテン神田ビル3F
代表取締役 本多成人
e-Learning制作、日本語e-Learning教材の制作・販売、スタジオ運営、映像制作・編集
●IT・プログラミング関連 テキスト制作
- 住所
-
〒146-0082
東京都 大田区池上6-13-2
- 電話
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03-6303-5506
※電話に出られない事が多いため、出来るだけお問い合わせフォームのご利用をお願いいたします。
- 営業時間
- 10:00 ～ 18:00
- ホームページ
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