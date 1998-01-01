相続対策に強い“みなさまのための”不動産鑑定士
株式会社ヒルマ
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プロフィール
不動産鑑定士 ／ 比留間康昌プロの一番の強み
不動産の評価の観点から相続対策を行う不動産鑑定士
不動産の評価の観点から相続対策を行うのが強み。地価公示・地価調査などの実績（2700件以上）を生かし「大相続時代」の遺産トラブルを解決します。著書や雑誌掲載、研修会の講師など実績も多数。
経歴
1991年：東洋不動産株式会社 入社
1998年：不動産鑑定士登録
2004年：東洋プロパティ株式会社 入社
2009年：株式会社ヒルマ 設立 同社代表取締役に就任
実績
■公職等（現任）
・東急不動産リート・マネジメント株式会社 投資委員会委員
・国土交通省地価公示評価委員
・東京地方裁判所鑑定委員
■鑑定協会活動等
・（公社）日本不動産鑑定士協会連合会 実務修習運営委員会 委員長
■公職等（履歴）
・2011〜2019年：日本大学理工学部 実地演習指導鑑定士
・2016〜2017年：国土交通省土地鑑定委員会専門委員
■著書
「現代マンション法の実務」（共著）（商事法務研究会）
「ホテル・商業施設・物流施設の鑑定評価」（共著）（住宅新報社）
「ベーシック不動産実務ガイド 入門から最新理論までをナビゲート」（共著）（中央経済社）
DATA
- 氏名
- 比留間康昌（ひるまやすまさ）
- 会社名
- 株式会社ヒルマ
- 事業内容
-
■不動産鑑定
■不動産相続対策
■不動産コンサルティング
- 職種
- 不動産鑑定士、不動産コンサルタント
- 住所
-
〒189-0001
東京都 東村山市秋津町3-10-10 東村山秋津郵便局2階
- 電話
-
042-207-8644
- 受付時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日・祝
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担当比留間康昌（ひるまやすまさ）