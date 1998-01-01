プロフィール

不動産の評価の観点から相続対策を行う不動産鑑定士

1991年：東洋不動産株式会社 入社 1998年：不動産鑑定士登録 2004年：東洋プロパティ株式会社 入社 2009年：株式会社ヒルマ 設立 同社代表取締役に就任

実績

■公職等（現任）

・東急不動産リート・マネジメント株式会社 投資委員会委員

・国土交通省地価公示評価委員

・東京地方裁判所鑑定委員



■鑑定協会活動等

・（公社）日本不動産鑑定士協会連合会 実務修習運営委員会 委員長



■公職等（履歴）

・2011〜2019年：日本大学理工学部 実地演習指導鑑定士

・2016〜2017年：国土交通省土地鑑定委員会専門委員



■著書

「現代マンション法の実務」（共著）（商事法務研究会）

「ホテル・商業施設・物流施設の鑑定評価」（共著）（住宅新報社）

「ベーシック不動産実務ガイド 入門から最新理論までをナビゲート」（共著）（中央経済社）

