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髙島厚プロ

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髙島厚プロ
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髙島厚

経営コンサルタント

株式会社EXCEEDACEHOLDINGS

経営支援と人材育成を融合し自走する組織づくりを支援

人材育成と経営支援を組み合わせ、事業を推進できるリーダーを育成・アサイン。採用や教育の負担軽減から新規事業開発、財務改善まで伴走し、自走できる組織づくりを支援します。

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リーダーを育てて企業にアサイン。「人」の力で事業成長を支える経営コンサルタント

次世代リーダーを育て企業の成長を支える経営コンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
髙島厚（たかしまあつし）
職種
経営コンサルタント
経営コンサルタント
会社名
株式会社EXCEEDACEHOLDINGS
事業内容
●経営コンサル
・顧問サービス
・新規事業開発サービス
・組織開発サービス
・営業戦略コンサルサービス
・財務コンサルサービス
・商品開発支援サービス
●OEM・FC
・研修教育サービス
●研修教育サービス
・ケアマネ講座
●ホームページ制作
●キャリア設計
住所
〒164-0001
東京都中野区中野3-43-10　中野桃園パークハウス 102
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営業時間
平日9:00～18:00
定休日
土日祝
ホームページ
https://exceedace-hd.com/

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