経営支援と人材育成を融合し自走する組織づくりを支援
人材育成と経営支援を組み合わせ、事業を推進できるリーダーを育成・アサイン。採用や教育の負担軽減から新規事業開発、財務改善まで伴走し、自走できる組織づくりを支援します。
マイベストプロ・インタビュー
リーダーを育てて企業にアサイン。「人」の力で事業成長を支える経営コンサルタント
次世代リーダーを育て企業の成長を支える経営コンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 髙島厚（たかしまあつし）
- 職種
-
経営コンサルタント
経営コンサルタント
- 会社名
- 株式会社EXCEEDACEHOLDINGS
- 事業内容
- ●経営コンサル
・顧問サービス
・新規事業開発サービス
・組織開発サービス
・営業戦略コンサルサービス
・財務コンサルサービス
・商品開発支援サービス
●OEM・FC
・研修教育サービス
●研修教育サービス
・ケアマネ講座
●ホームページ制作
●キャリア設計
- 住所
-
〒164-0001
東京都中野区中野3-43-10 中野桃園パークハウス 102
- 営業時間
- 平日9:00～18:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://exceedace-hd.com/
プロのインタビューを読む
次世代リーダーを育て企業の成長を支える経営コンサルタント