害虫・害獣駆除の専門家
株式会社EX TERMINATOR
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プロフィール
害虫・害獣駆除業 ／ 子安大暉プロの一番の強み
24時間365日依頼受け付け中。30日間再施工保証も用意
「害虫や害獣の姿を見かけた」「いるかどうか調べてほしい」などの声に応え、24時間365日依頼を受け付ける害虫・害獣駆除の専門家。対応エリアは東京都と大阪府。30日間の再施工保証も用意しています。
経歴
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 防除作業監督者講習 修了
DATA
- 氏名
- 子安大暉（こやすだいき）
- 会社名
- 株式会社EX TERMINATOR
- 事業内容
- 害虫・害獣駆除業
- 職種
- 害虫・害獣駆除業
- 資格
- 公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 防除作業監督者講習 修了
- 住所
-
〒106-0032
東京都 港区六本木7-14-3 六本木Xeビル4階
- 電話
-
03-6434-7587
- 受付時間
- 24時間365日受付中
- ホームページ
- https://www.ex-gbusters.com/
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担当子安大暉（こやすだいき）