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子安大暉

害虫・害獣駆除の専門家

子安大暉（こやすだいき） ／ 害虫・害獣駆除業

株式会社EX TERMINATOR

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プロフィール

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害虫・害獣駆除業 ／ 子安大暉プロの一番の強み

24時間365日依頼受け付け中。30日間再施工保証も用意

「害虫や害獣の姿を見かけた」「いるかどうか調べてほしい」などの声に応え、24時間365日依頼を受け付ける害虫・害獣駆除の専門家。対応エリアは東京都と大阪府。30日間の再施工保証も用意しています。

経歴

公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 防除作業監督者講習 修了

DATA

氏名
子安大暉（こやすだいき）
会社名
株式会社EX TERMINATOR
事業内容
害虫・害獣駆除業
職種
害虫・害獣駆除業
資格
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 防除作業監督者講習 修了
住所
〒106-0032
東京都 港区六本木7-14-3 六本木Xeビル4階
電話
03-6434-7587
受付時間
24時間365日受付中
ホームページ
https://www.ex-gbusters.com/
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