プロフィール

経歴

早稲田大学理工学部応用物理学科卒業。横浜国立大学大学院博士課程修了（学位論文「農薬による大気汚染」）。生活クラブ事業連合生活協同組合連合会入協。1992～2010年、食品中の残留農薬・合成抗菌剤の分析測定。1995～2016年、食品中の放射能測定。1996～2019年、環境監査・自主監査の社内規約の整備と運用。2010～2020年、品質管理部部長。2021より、定年後再雇用（週3日勤務）。2002年よりNPO法人有害化学物質削減ネットワーク設立、非常勤理事。2019年11月、中小企業診断士事務所「エコロフーズ・コンサルティング・カンパニー」代表。2020年4月より一般社団法人東京環境経営研究所社員 。2021年6月より、執行理事 事業開発本部サプライチェーンマネジメント部長。

