リーダーの悩みに、コーチング理論と現役経営者の視点で向き合う
誰にも相談できない経営者・管理職の方へ。現役経営者としての実践と、200名超のコーチング実績をもとに、あなた自身の気づきをチーム全体の変化へとつなげていく「人間参謀」サービスです。
マイベストプロ・インタビュー
仕組みでは解けない人間関係の課題を、組織変容のチャンスにする「人間参謀」
組織の「人の問題」を根本から解決を図るビジネスコーチ
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 永田陽祐（ながたようすけ）
- 職種
-
プロコーチ
プロコーチ
- 会社名
- 株式会社dotwhy（ドットワイ）
- 事業内容
- ・組織の人間関係の悩みに対応する「人間参謀」サービス：1on1セッション、周囲へのヒアリング、集団ワークショップ など
・エグゼクティブコーチング
- 住所
-
〒102-0074
東京都千代田区九段南1丁目5-6 りそな九段ビル5階
- 営業時間
- 問い合わせはメールで随時受け付けています
- ホームページ
- https://www.dotwhy.co.jp/
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