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永田陽祐プロ

永田陽祐

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永田陽祐

プロコーチ

株式会社dotwhy（ドットワイ）

リーダーの悩みに、コーチング理論と現役経営者の視点で向き合う

誰にも相談できない経営者・管理職の方へ。現役経営者としての実践と、200名超のコーチング実績をもとに、あなた自身の気づきをチーム全体の変化へとつなげていく「人間参謀」サービスです。

マイベストプロ・インタビュー

仕組みでは解けない人間関係の課題を、組織変容のチャンスにする「人間参謀」

組織の「人の問題」を根本から解決を図るビジネスコーチ

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
永田陽祐（ながたようすけ）
職種
プロコーチ
プロコーチ
会社名
株式会社dotwhy（ドットワイ）
事業内容
・組織の人間関係の悩みに対応する「人間参謀」サービス：1on1セッション、周囲へのヒアリング、集団ワークショップ　など
・エグゼクティブコーチング
住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1丁目5-6　りそな九段ビル5階
地図を見る
営業時間
問い合わせはメールで随時受け付けています
ホームページ
https://www.dotwhy.co.jp/

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