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後藤卓志

将来を見据えサステナブルな建築へ編集する一級建築士

後藤卓志（ごとうたくし） ／ 一級建築士

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一級建築士 ／ 後藤卓志プロの一番の強み

サステナブルな建築と植林活動で地球環境にも配慮

建築プロセス全体を持続可能な視点から捉える建築家。お施主様それぞれのサステナブルを具現化する。東南アジアでの植林活動を主宰し、地球環境への直接的な貢献を行う。

DATA

氏名
後藤卓志（ごとうたくし）
会社名
choord一級建築士事務所
事業内容
設計、フローリングを含む建材販売
職種
一級建築士
資格
一級建築士
住所
〒170-0005
東京都 豊島区南大塚3-36-7 T&Tビル6F
電話
03-6876-0924
営業時間
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ホームページ
https://shizenmuku.org/
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