将来を見据えサステナブルな建築へ編集する一級建築士
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プロフィール
一級建築士 ／ 後藤卓志プロの一番の強み
サステナブルな建築と植林活動で地球環境にも配慮
建築プロセス全体を持続可能な視点から捉える建築家。お施主様それぞれのサステナブルを具現化する。東南アジアでの植林活動を主宰し、地球環境への直接的な貢献を行う。
DATA
- 氏名
- 後藤卓志（ごとうたくし）
- 会社名
- choord一級建築士事務所
- 事業内容
- 設計、フローリングを含む建材販売
- 職種
- 一級建築士
- 資格
- 一級建築士
- 住所
-
〒170-0005
東京都 豊島区南大塚3-36-7 T&Tビル6F
- 電話
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03-6876-0924
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://shizenmuku.org/
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