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石川陽子プロ

石川陽子

グローバル共創デザイナー、日本語講師
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朝日新聞
石川陽子プロ
専門家

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石川陽子

グローバル共創デザイナー、日本語講師

株式会社aileron（エルロン）

短期間で実践的な話す力が身につく「教えない日本語授業」

アウトプット重視の「教えない日本語授業」で、短期間で話す力を育成。業界ごとのカリキュラムで、現場対応力も強化します。管理職向けの「やさしい日本語」研修も提供し、外国人材が活躍できる職場づくりまで支援。

マイベストプロ・インタビュー

言葉の壁を越えた「グローバルチームビルディング」を企業成長のカギに

日本語教育を通じて社内コミュニケーションを円滑化する専門家

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
石川陽子（いしかわようこ）
職種
グローバル共創デザイナー、日本語講師
グローバル共創デザイナー、日本語講師
会社名
株式会社aileron（エルロン）
事業内容
・外国人就労者向け日本語教育「教えない日本語授業」
・管理職、自治体など日本人向け：「やさしい日本語」導入・実践研修
・教育機関向け外国人留学生のキャリア支援・日本語教育
住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-11-1　パシフィックセンチュリープレイス丸の内13F
地図を見る
営業時間
平日10:00～17:00
ホームページ
https://www.aileron-jl.website/

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