短期間で実践的な話す力が身につく「教えない日本語授業」
アウトプット重視の「教えない日本語授業」で、短期間で話す力を育成。業界ごとのカリキュラムで、現場対応力も強化します。管理職向けの「やさしい日本語」研修も提供し、外国人材が活躍できる職場づくりまで支援。
マイベストプロ・インタビュー
言葉の壁を越えた「グローバルチームビルディング」を企業成長のカギに
日本語教育を通じて社内コミュニケーションを円滑化する専門家
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 石川陽子（いしかわようこ）
- 職種
-
グローバル共創デザイナー、日本語講師
グローバル共創デザイナー、日本語講師
- 会社名
- 株式会社aileron（エルロン）
- 事業内容
- ・外国人就労者向け日本語教育「教えない日本語授業」
・管理職、自治体など日本人向け：「やさしい日本語」導入・実践研修
・教育機関向け外国人留学生のキャリア支援・日本語教育
- 住所
-
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内13F
- 営業時間
- 平日10:00～17:00
- ホームページ
- https://www.aileron-jl.website/
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