業務効率化から新規事業開発まで、中小企業のAI活用戦略を支援
中小企業のAI活用を、外部AIチーフオフィサーとして支援。現場の自走を目指す業務効率化から始め、AIとアートを掛け合わせたワークショップでの新規事業開発などイノベーション創出にも取り組みます。
マイベストプロ・インタビュー
AI×アートで、業務効率化の先に中小企業の新たな価値を生む
AIとアートで中小企業の成長戦略を描くコンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 吾郷潤（あごうじゅん）
- 職種
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AI活用コンサルタント
AI活用コンサルタント
- 会社名
- AGO MARKETING株式会社
- 事業内容
- ・生成AI×アートを融合させたAI戦略コンサルティング：外部AIチーフオフィサー、AI導入支援
・アート×AIワークショップ（現代アート鑑賞とAIを組み合わせた新規事業創出プログラム）の実施
・業務効率化ツールの提供：マーケティングアプリ「DEEP Voice」など
- 住所
-
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3丁目3番13号 西新宿水間ビル2F
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://genaimkt.co.jp/
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