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吾郷潤

AI活用コンサルタント
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吾郷潤

AI活用コンサルタント

AGO MARKETING株式会社

業務効率化から新規事業開発まで、中小企業のAI活用戦略を支援

中小企業のAI活用を、外部AIチーフオフィサーとして支援。現場の自走を目指す業務効率化から始め、AIとアートを掛け合わせたワークショップでの新規事業開発などイノベーション創出にも取り組みます。

マイベストプロ・インタビュー

AI×アートで、業務効率化の先に中小企業の新たな価値を生む

AIとアートで中小企業の成長戦略を描くコンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
吾郷潤（あごうじゅん）
職種
AI活用コンサルタント
AI活用コンサルタント
会社名
AGO MARKETING株式会社
事業内容
・生成AI×アートを融合させたAI戦略コンサルティング：外部AIチーフオフィサー、AI導入支援
・アート×AIワークショップ（現代アート鑑賞とAIを組み合わせた新規事業創出プログラム）の実施
・業務効率化ツールの提供：マーケティングアプリ「DEEP Voice」など
住所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3丁目3番13号　西新宿水間ビル2F
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営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://genaimkt.co.jp/

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