中越清登プロ

中越清登

パーソナルトレーナー
中越清登プロ
理学療法士とトレーナー経験を基に独自開発したフィジカル測定

理学療法士とプロ選手やチームのトレーナー経験を生かし、競技に応じたフィジカル測定とデータに基づくトレーニングプログラムを提案。リハビリからトレーニングまで一貫してサポートするジムも運営しています

理学療法士とトレーナーの知見で、選手の身体能力を可視化し、競技力向上を導く

理学療法士×トレーナーとしてスポーツ選手を支える専門家

資格

理学療法士
NSCA-CSCS（ストレングス＆コンディショニングコーチ）

事業者情報

氏名
中越清登（なかごしきよたか）
職種
パーソナルトレーナー
会社名
株式会社LOOPZ
事業内容
・フィジカル測定事業（出張対応可）
・「LOOPZ GYM」の運営：パーソナルトレーニング、リハビリサービス
住所
〒182-0035
東京都調布市上石原2-40-6　スプリングウエストB1F
地図を見る
営業時間
6：00～24：00
ホームページ
https://www.loopz-athletelab.com/

