理学療法士とトレーナー経験を基に独自開発したフィジカル測定
理学療法士とプロ選手やチームのトレーナー経験を生かし、競技に応じたフィジカル測定とデータに基づくトレーニングプログラムを提案。リハビリからトレーニングまで一貫してサポートするジムも運営しています
理学療法士とトレーナーの知見で、選手の身体能力を可視化し、競技力向上を導く
理学療法士×トレーナーとしてスポーツ選手を支える専門家
資格
理学療法士
NSCA-CSCS（ストレングス＆コンディショニングコーチ）
事業者情報
- 氏名
- 中越清登（なかごしきよたか）
- 職種
パーソナルトレーナー
- 会社名
- 株式会社LOOPZ
- 事業内容
- ・フィジカル測定事業（出張対応可）
・「LOOPZ GYM」の運営：パーソナルトレーニング、リハビリサービス
- 住所
〒182-0035
東京都調布市上石原2-40-6 スプリングウエストB1F
- 営業時間
- 6：00～24：00
- ホームページ
- https://www.loopz-athletelab.com/
