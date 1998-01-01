「笑顔の人生」を提供する歯周病治療のプロ
医療法人 きりの歯科クリニック
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プロフィール
歯科医師 ／ 桐野晃教プロの一番の強み
歯周病専門医のプログラムで再発させない治療を！
徳島県西部でも数少ない「歯周病専門医」として、入念な検査や原因究明、カウンセリングを経て、長期計画で歯周病の治療にあたる。予防プログラムで再発させない取り組みをし、継続的に歯を残すケアをしている。
経歴
1998年徳島大学歯学部卒業（16期生）
徳島大学歯学部第二保存科研修医入局
2000年天山歯科（上板町）勤務
2003年長野県 谷口歯科医院 勤務
2006年きりの歯科クリニック開設
DATA
- 氏名
- 桐野晃教（きりのあきのり）
- 医院名
- 医療法人 きりの歯科クリニック
- 診療科目
-
・歯周病治療
・一般歯科
・口腔外科
・小児歯科
・矯正歯科
・予防歯科
・訪問診療
- 専門分野
- 歯周病治療、一般歯科、口腔外科、小児歯科、矯正歯科、予防歯科、訪問診療
- 特徴
- 歯周病専門医として、入念な検査や原因究明、カウンセリングを経て、長期的な計画で歯周病の治療にあたる。予防プログラムでその後再発させない取り組みをし、継続的に歯を残すケアをしている。一般歯科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科、予防歯科、訪問診療、入れ歯の製作まで携わる歯科を「人の一生を診る医療」としてとらえ、地域のQOL（生活の質）向上に努めている。
- 職種
- 歯科医師
- 資格
-
・日本歯周病学会 歯周病専門医
・日本臨床歯周病学会 歯周病認定医
・日本臨床歯周病学会 歯周インプラント認定医
・日本顎咬合学会 咬み合わせ認定医
・日本糖尿病協会 歯科医師登録医
・歯科医師臨床研修指導歯科医
- 住所
-
〒776-0020
徳島県 吉野川市鴨島町西麻植字広畑88－1
- 電話
-
0883-24-5151
- 診療時間
-
月・火・木・土：9：00～13：00 ／ 14：00～18：00
金：9：00～12：00 ／ 14：00～18：00
- 休診日
- 日曜・祝日・水曜
- ホームページ
- http://kirino-dental.com/
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担当桐野晃教（きりのあきのり）