Mybestpro Members
鹿又正光
終活支援
株式会社ウェルビー
鹿又正光プロは静岡新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ静岡の登録専門家です
日常生活から終活まで、高齢者の暮らしをサポート
身元保証・日常生活サポート・終活支援・相続支援・任意後見・施設紹介をワンストップで提供。必要なサービスを、必要なときに受けられる柔軟な設計で、利用しやすさにも配慮した静岡市認証の終活支援優良事業者です
マイベストプロ・インタビュー
頼れる身寄りがない高齢者を支える。身元保証から終活まで寄り添う総合支援サービス
身元保証から終活まで高齢者の暮らしを支えるプロ
マイベストプロ静岡による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 鹿又正光（かのまたまさあき）
- 職種
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終活支援
終活支援
- 会社名
- 株式会社ウェルビー
- 事業内容
- 日常生活支援サービスの提供、受託および外部委託業務
身元保証および緊急時対応サービスの提供、受託および外部委託業務
終活支援、相続コンサルティング、法務関連サポートの提供および受託業務
- 住所
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〒422-8062
静岡県静岡市駿河区稲川1丁目8-29 十番稲川ビル 2F
- 営業時間
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- ホームページ
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